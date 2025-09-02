14:07, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
وسكەمەندە كوپىر قۇلادى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەندە قۇرىلىمىنىڭ كەيبىر جەرىن سۋ باسقان شنايدەر كوپىرى ءىشىنارا ءبۇلىندى.
وسىعان بايلانىستى ەلدى مەكەندە جەرگىلىكتى دەڭگەيدە توتەنشە جاعداي ەنگزىلدى.
وقيعا ورنىنا شۇعىل قىزمەت وكىلدەرى مەن اپاتتان قۇتقارۋ بريگادالارى جەتتى.
- قازىرگى تاڭدا اپاتتىڭ سالدارىمەن كۇرەس ماقساتىندا شۇعىل شارالار قولدانىلىپ جاتىر. بارلىق كۇشتەر مەن قۇرالدار كوپىردى قالپىنا كەلتىرۋ مەن جاعدايدى تۇراقتاندىرۋعا جۇمىلدىرىلدى. تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى دەڭگەيدە توتەنشە جاعداي ەنىزىلدى، - دەپ حابارلادى قالا اكىمدىگى.
تۇرعىندارعا اپات بولعان اۋدانعان بارماۋعا كەڭەس بەرىلدى.