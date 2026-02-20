وسكەمەندە كوكتايعاق سالدارىنان جۇزدەگەن كولىك قالادان شىعا الماي قالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋى جول قوزعالىسىن قيىنداتتى.
كەشە تاڭەرتەڭ وڭىردە جاڭبىر جاۋىپ، ارتىنان قارعا ۇلاستى. اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەگەن سوڭ جولدى كوكتايعاق باستى. قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا وسكەمەن قالاسىنان بارلىق باعىتقا شىعاتىن جولدار ۋاقىتشا جابىلدى.
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كولىك جولدارىن تازالاۋ جانە قۇم-تۇز قوسپاسىمەن وڭدەۋ جۇمىستارىنا 100 دەن استام تەحنيكا مەن 120 دان استام مامان جۇمىلدىرىلدى.
- كوكتايعاققا بايلانىستى كولىك قوزعالىسىن ۋاقىتشا شەكتەۋگە تۋرا كەلدى. كۇنى بويى جول جامىلعىسىن تازالاۋ جانە وڭدەۋ جۇمىستارى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلدى. كەشكە قاراي بارلىق باعىت بويىنشا قوزعالىس قالپىنا كەلتىرىلدى، - دەيدى «قاجسەرۆيس» ج ش س ش ق و فيليالىنىڭ باس ينجەنەرى شىڭعىس زايتوۆ.
كەشكە قوزعالىس قايتا اشىلعان سوڭ، جول قىزمەتى مەن پاترۋلدىك پوليتسەيلەر كۇردەلى ۋچاسكەلەردە اۆتوكولىكتەردى الىپ ءجۇردى.
كولىكتەر الماتى، شەمونايحا، التاي، ريددەر جانە سەمەي باعىتتارىنا قاراي شىقتى. جالپى سانى 500 دەن استام اۆتوكولىكتىڭ قاۋىپسىز ءوتۋى قامتاماسىز ەتىلدى. ونىڭ ىشىندە ەڭ كوبى - 160 كولىك شەمونايحا جانە رەسەي شەكاراسى باعىتىنا قاراي جول تارتتى.