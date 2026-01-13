وسكەمەندە كوشە اتاۋلارى وزگەرتىلسە دە ەسكى تاقتايشالار ءالى اۋىسپاعان
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا كوشەلەردىڭ اتاۋى وزگەرتىلگەننەن كەيىن وسكەمەن تۇرعىندارى مەكەنجايعا قاتىستى تۇسىنبەۋشىلىكتەردىڭ كوبەيگەنىن ايتىپ ءجۇر. ناۆيگاتورلاردا جاڭا اتاۋلار كورسەتىلگەنىمەن، ۇيلەردىڭ قابىرعالارىندا ءالى كۇنگە دەيىن ەسكى تاقتايشالار ءىلۋلى تۇر.
قالا تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي كۇندەلىكتى تۇرمىستا دا، قۇجات راسىمدەۋ بارىسىندا دا قيىندىق تۋعىزعان.
- كۋرەرلەر، تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى، قالا قوناقتارى ءجيى شاتاسادى. ولارعا قايتا-قايتا تۇسىندىرۋگە تۋرا كەلەدى، - دەيدى ولار.
وسكەمەن قالاسى اكىمدىگىنەن بۇل ماسەلە نازاردا ەكەنىن، الايدا تاقتايشالاردى جاڭارتۋ جۇمىسى قۇقىقتىق راسىمدەردەن كەيىن جۇزەگە اسىرىلاتىنىن مالىمدەدى. قايتا اتالعان كوشەلەرگە جاڭا تاقتايشالار 2026 -جىلدىڭ مامىر- ماۋسىم ايلارىندا، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ پروتسەدۋرالارى اياقتالعان سوڭ ورناتىلادى.
سونىمەن قاتار جاڭا تاقتايشالار زاماناۋي فورماتتا بولماق.
- ازىرگە تۇرعىنداردا كوپتەگەن سۇراق تۋىنداپ جاتقانىن تۇسىنەمىز. سوندىقتان جاڭا تاقتايشالارعا QR-كودتار ورناتىلادى. ولاردى سكانەرلەۋ ارقىلى كوشەنىڭ قازىرگى جانە بۇرىنعى اتاۋىن كورۋگە، وزگە دە وزەكتى اقپاراتتى الۋعا بولادى، - دەپ حابارلادى وسكەمەن قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.