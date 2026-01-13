ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    14:56, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    وسكەمەندە كوشە اتاۋلارى وزگەرتىلسە دە ەسكى تاقتايشالار ءالى اۋىسپاعان

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا كوشەلەردىڭ اتاۋى وزگەرتىلگەننەن كەيىن وسكەمەن تۇرعىندارى مەكەنجايعا قاتىستى تۇسىنبەۋشىلىكتەردىڭ كوبەيگەنىن ايتىپ ءجۇر. ناۆيگاتورلاردا جاڭا اتاۋلار كورسەتىلگەنىمەن، ۇيلەردىڭ قابىرعالارىندا ءالى كۇنگە دەيىن ەسكى تاقتايشالار ءىلۋلى تۇر.

    көше
    فوتو: مۇحتار حولدوربەكوۆ/Kazinform

    قالا تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي كۇندەلىكتى تۇرمىستا دا، قۇجات راسىمدەۋ بارىسىندا دا قيىندىق تۋعىزعان.

    - كۋرەرلەر، تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى، قالا قوناقتارى ءجيى شاتاسادى. ولارعا قايتا-قايتا تۇسىندىرۋگە تۋرا كەلەدى، - دەيدى ولار.

    وسكەمەن قالاسى اكىمدىگىنەن بۇل ماسەلە نازاردا ەكەنىن، الايدا تاقتايشالاردى جاڭارتۋ جۇمىسى قۇقىقتىق راسىمدەردەن كەيىن جۇزەگە اسىرىلاتىنىن مالىمدەدى. قايتا اتالعان كوشەلەرگە جاڭا تاقتايشالار 2026 -جىلدىڭ مامىر- ماۋسىم ايلارىندا، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ پروتسەدۋرالارى اياقتالعان سوڭ ورناتىلادى.

    سونىمەن قاتار جاڭا تاقتايشالار زاماناۋي فورماتتا بولماق.

    - ازىرگە تۇرعىنداردا كوپتەگەن سۇراق تۋىنداپ جاتقانىن تۇسىنەمىز. سوندىقتان جاڭا تاقتايشالارعا QR-كودتار ورناتىلادى. ولاردى سكانەرلەۋ ارقىلى كوشەنىڭ قازىرگى جانە بۇرىنعى اتاۋىن كورۋگە، وزگە دە وزەكتى اقپاراتتى الۋعا بولادى، - دەپ حابارلادى وسكەمەن قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

