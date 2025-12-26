11:25, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
وسكەمەندە كوپ قاباتتى ءۇيدىڭ كىرەبەرىسىندە جاس جىگىتتى توق سوقتى
وقيعا 25-جەتوقسان كۇنى كەشكە وسكەمەن قالاسىنداعى كوپ قاباتتى ۇيلەردىڭ ءبىرىنىڭ كىرەبەرىسىندە بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
توق سوعىپ، ونى شەتكە لاقتىرىپ جىبەرگەن. الايدا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى جەدەل تۇردە رەانيماتسيالىق شارالار جۇرگىزىپ، ونى اۋرۋحاناعا جەتكىزدى. قازىر ول جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر.
قالا اكىمدىگى وقيعانى راستادى. توق سوعۋىنا ەسىكتە ورناتىلعان پروجەكتور سەبەپ بولعان. ول قازىر ءوشىرىلىپ، ماماندار قاۋىپ-قاتەردى جويدى. تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، ءبىر اي بويى ەسىكتەن ەلەكتر توعى ۇرىپ تۇرعان. قازىر ءتيىستى ورگاندار بۇل وقيعاعا كىمنىڭ جاۋاپتى ەكەنىن انىقتاپ جاتىر.