وسكەمەندە دزيۋدودان بولعان جارىس كەزىندەگى توبەلەس: پوليتسيا تەرگەۋدى باستادى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا سپورتشىلاردىڭ جاپپاي ەرەگىسۋىنە قاتىستى پوليتسيا تەرگەۋ امالدارىن قولعا الدى.
وقيعا جەكپە-جەك سارايىندا دزيۋدودان وتكەن وبلىستىق جارىس كەزىندە بولعان. الەۋمەتتىك جەلىگە ۆيدەو تاراتقان كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جانجال شىققان سوڭ سپورتشىلار مەن جاتتىقتىرۋشىلار اراسىندا جاپپاي توبەلەس بولعان.
اتالعان فاكتى بويىنشا شىعىس قازاقستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى رەسمي اقپارات بەردى.
- پوليتسيا وقيعاعا قاتىسى بار بارلىق ادامدى انىقتاپ، بولىمشەگە جەتكىزدى. قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعان. ءىستىڭ ءمان- جايىن جان-جاقتى جانە تولىق انىقتاۋ ءۇشىن ءتيىستى شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وقيعاعا قاتىستى وزگە مالىمەتتەر جاريا ەتىلمەيدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى