    08:16, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    وسكەمەندە ءۇلبى كوپىرىنەن اقاۋ شىقتى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەننىڭ ماڭىزدى كولىك ناساندارىنىڭ ءبىرى - ءۇلبى كوپىرىنەن اقاۋ شىقتى. كوپىردىڭ بىرىكتىرىلگەن جەرى بۇلىنگەن.

    Көшелерді түтін басып кетті: Өскеменде желіде тараған видеодан соң экологтар тексеру жүргізді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    ينجەنەرلىك قۇرىلعى كولىكتىڭ كوپ جۇرۋىنەن بولعان، دەپ حابارلادى كوپىرگە قىزمەت كورسەتۋشى «تازا وسكەمەن» كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى.

    كولىكتەر ءوتىپ جاتقان كەزدە كوپىردەن تەمىرلەردىڭ ۇيكەلگەن دىبىسى شىعاتىن. ونى جۇرگىزۋشىلەر دە بايقاعان.

    - كولىكتەر كوپىردەن وتكەن سايىن دوڭگەلەكتەرى بىردەڭە ءتيىپ جاتقان سياقتى قاتتى دىبىس شىعاتىن. ءوز كەزەگىندە ول ەلدىڭ الاڭداۋشىلىعىن تۋدىردى، - دەيدى وسكەمەن تۇرعىنى.

    - ءبىز جەدەل تۇردە اقاۋدى انىقتاپ، توزعان بولىكتەرىن الىپ تاستادىق، سەكسيانى قايتادان ورنىنا ورنالاستىردىق. قازىر كوپىردەن وتكەن كەزدە ەشقانداي دىبىس شىقپايدى، ياعني ول قاۋىپسىز، - دەپ ناقتىلادى «تازا وسكەمەن» وكىلدەرى.

     

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
