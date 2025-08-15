08:48, 15 - تامىز 2025 | GMT +5
وسكەمەندە بۇگىننەن باستاپ ترامۆاي جۇرمەيدى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا ترامۆاي قوزعالىسى بىرنەشە كۇنگە توقتايدى.
قالا بويىنشا ترامۆايلار 15-21-تامىز كۇندەرى ارالىعىندا مۇلدە جۇرمەيدى. بۇل تۋرالى «وسكەمەن كولىك كومپانياسى» ج ش س- دان ءمالىم ەتتى.
- ترامۆاي قوزعالىسىنىڭ توقتاتىلۋى ترامۆاي پاركىنىڭ كىرەبەرىسى مەن شىعابەرىسىندەگى رەلستەردى اۋىستىرۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى بولىپ وتىر. حالىقتان بۇل ۋاقىتشا قولايسىزدىقتارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە وسكەمەندە 23 ترامۆاي بار. رەلستى كولىكتىڭ 90 پايىزى توزعان.