ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:48, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    وسكەمەندە بۇگىننەن باستاپ ترامۆاي جۇرمەيدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا ترامۆاي قوزعالىسى بىرنەشە كۇنگە توقتايدى.

    трамвай
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    قالا بويىنشا ترامۆايلار 15-21-تامىز كۇندەرى ارالىعىندا مۇلدە جۇرمەيدى. بۇل تۋرالى «وسكەمەن كولىك كومپانياسى» ج ش س- دان ءمالىم ەتتى.

    - ترامۆاي قوزعالىسىنىڭ توقتاتىلۋى ترامۆاي پاركىنىڭ كىرەبەرىسى مەن شىعابەرىسىندەگى رەلستەردى اۋىستىرۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى بولىپ وتىر. حالىقتان بۇل ۋاقىتشا قولايسىزدىقتارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىندە وسكەمەندە 23 ترامۆاي بار. رەلستى كولىكتىڭ 90 پايىزى توزعان.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
