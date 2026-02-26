وسكەمەندە اقپان ايىنىڭ باسىنان بەرى 1200 گە جۋىق ادام كوكتايعاقتان زارداپ شەكتى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا وسى ايدىڭ باسىنان بەرى كوشەدە جاراقات العاندار سانى 1200 گە جۋىقتادى.
قالادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كوشەدە زارداپ شەككەندەر سانى كۇرت ارتتى. اقپان ايىنىڭ باسىنان بەرى مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە 1595 ادام جۇگىنسە، ونىڭ ىشىندەگى 1181 ى كوشەدە قۇلاپ، ءتۇرلى جاراقات العان.
تۇرعىندار كوكتايعاقتىڭ سالدارىنان تروتۋارلار مەن ايالدامالاردا ءجۇرۋدىڭ قيىنداپ كەتكەنىن ايتىپ شاعىمدانىپ جاتىر.
- زارداپ شەككەندەردىڭ كوبىندە بۋىن شىعۋ، اياق-قولى سىنۋ دياگنوزدارى قويىلعان. اۋىر جاراقات العان 72 ناۋقاس اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى، - دەپ حابارلادى شىعىس قازاقستان وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان.
وسى رەتتە، دارىگەرلەر حالىققا كوكتايعاق كەزىندە بارىنشا ساق بولۋعا جانە تابانى تايمايتىن ىڭعايلى اياق كيىم كيۋگە شاقىردى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن كوكتايعاق سالدارىنان پاۆلوداردا 150 دەن استام ادام جاراقات العانى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى