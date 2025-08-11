ق ز
    وسكەمەندە الىپ قىز دۇنيەگە كەلدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا سالماعى 6 كەلىدەن اساتىن الىپ قىز تۋدى. ش ق و دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بۇل وتە سيرەك كەزدەسەتىن جاعداي. ايەل وسكەمەندەگى انا مەن بالا ورتالىعىندا بوسانعان.

    Өскемен алып қыз дүниеге келді
    Фото: Өскемен қаласындағы Ана мен бала орталығы

    - سالماعى 6045 گرام بولاتىن قىز بالا دۇنيەگە كەلدى. وسىنداي سالماقتاعى نارەستەلەر تىم سيرەك. بۇل تەك اتا-انا ءۇشىن عانا ەمەس، بوساندىرۋعا قاتىسقان بۇكىل مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش بولدى، - دەيدى ورتالىق دارىگەرلەرى.

    ابىروي بولعاندا، ءبارى ساتىمەن وتكەن. انا مەن شاقالاق وزدەرىن جاقسى سەزىنەدى. ازىرگە الىپ قىزعا ەسىم قويىلماعان.

    - وتە قۋانىشتىمىز. مەندە ءبارى جاقسى. انا مەن بالا ورتالىعىنىڭ ۇجىمىنا مىڭ العىس!، - دەيدى اناسى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن سەمىزدىككە شالدىققان بالالار سانى ارتىپ بارا جاتقانى حابارلانعان.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
