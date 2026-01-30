ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:52, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    وسكەمەندە اۋانىڭ لاستانۋىنان وقۋشىلار قاشىقتان وقيدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا ەكىنشى دارەجەلى قولايسىز اۋا رايى ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ساقتالىپ، ءبىرىنشى جانە ەكىنشى اۋىسىمدا وقيتىن مەكتەپ وقۋشىلارى 30-قاڭتاردان باستاپ قاشىقتان وقىتۋعا كوشىرىلدى.

    Школьников Усть-Каменогорска оставляют дома из-за смога
    فوتو: نەللي نيگماتۋللينا / Kazinform

    بۇل شەشىم بالالاردىڭ دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتوندىرۋدى ازايتۋ ماقساتىندا قابىلداندى. قولايسىز اۋا رايى جاعدايىندا زياندى لاستاۋشى زاتتار اۋادا ۇزاق ساقتالادى، ال قالاداعى اۋا ساپاسى تۇراقسىز بولىپ قالادى.

    - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى كەزىندە ءبىزدىڭ ءبىرىنشى كەزەكتە وقۋشىلارىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءال- اۋقاتى ماڭىزدى. سوندىقتان وقۋشىلاردى ۋاقىتشا قاشىقتان وقىتۋعا كوشىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەپ حابارلادى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنان.

    بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس ونلاين رەجيمىندە ساباقتار وتكىزىلىپ، وقۋ ۇدەرىسى تولىق كولەمدە جالعاسىپ جاتىر. ءبىلىم باسقارماسى اتا-انالاردان قالاداعى اۋا-رايى جاقسارعانشا مامانداردىڭ حابارلاندىرۋلارى مەن ۇسىنىستارىن ورىنداۋدى سۇرادى.

    ەسكە سالايىق، وسكەمەندە اۋاعا تاراعان ەكى زياندى زاتتىڭ مولشەرى شەكتى دەڭگەيدەن اسىپ كەتتى.

     

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار