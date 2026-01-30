وسكەمەندە اۋانىڭ لاستانۋىنان وقۋشىلار قاشىقتان وقيدى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا ەكىنشى دارەجەلى قولايسىز اۋا رايى ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ساقتالىپ، ءبىرىنشى جانە ەكىنشى اۋىسىمدا وقيتىن مەكتەپ وقۋشىلارى 30-قاڭتاردان باستاپ قاشىقتان وقىتۋعا كوشىرىلدى.
بۇل شەشىم بالالاردىڭ دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتوندىرۋدى ازايتۋ ماقساتىندا قابىلداندى. قولايسىز اۋا رايى جاعدايىندا زياندى لاستاۋشى زاتتار اۋادا ۇزاق ساقتالادى، ال قالاداعى اۋا ساپاسى تۇراقسىز بولىپ قالادى.
- اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى كەزىندە ءبىزدىڭ ءبىرىنشى كەزەكتە وقۋشىلارىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءال- اۋقاتى ماڭىزدى. سوندىقتان وقۋشىلاردى ۋاقىتشا قاشىقتان وقىتۋعا كوشىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەپ حابارلادى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنان.
بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس ونلاين رەجيمىندە ساباقتار وتكىزىلىپ، وقۋ ۇدەرىسى تولىق كولەمدە جالعاسىپ جاتىر. ءبىلىم باسقارماسى اتا-انالاردان قالاداعى اۋا-رايى جاقسارعانشا مامانداردىڭ حابارلاندىرۋلارى مەن ۇسىنىستارىن ورىنداۋدى سۇرادى.
ەسكە سالايىق، وسكەمەندە اۋاعا تاراعان ەكى زياندى زاتتىڭ مولشەرى شەكتى دەڭگەيدەن اسىپ كەتتى.