وسكەمەن تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاسالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەندىكتەرگە قالاداعى ەكولوگيالىق جاعدايدىڭ ناشارلاعانى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
قازىرگى ۋاقىتتا وسكەمەن كوشەلەرىن قويۋ تۇمان باسقان. بۇعان ىلعالدىڭ جوعارى بولۋى، تۇنگى جاۋىن-شاشىن مەن تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت وزگەرۋى سەبەپ بولىپ وتىر. بۇل تۋرالى ش ق و اقپارات ورتالىعىنان حابارلادى.
- تۇمان سالدارىنان جۇرگىزۋشىلەرگە جول دۇرىس كورىنبەيدى. سونداي-اق اۆتوكولىكتەر مەن ونەركاسىپتىك كاسىپورىنداردان شىعاتىن قالدىقتاردىڭ ءبىر جەردە شوعىرلانۋ دەڭگەيى ارتۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
ايتا كەتەيىك، 23-قازاندا شاھار بويىنشا 2-دارەجەلى قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعداي جاريالانعان.
ش ق و ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى اۋا ساپاسىنا اسپاپتىق ولشەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن بىرنەشە ءوندىرىس ورنىنا جولعا شىقتى.
ەسكە سالساق، وسكەمەندە بيىل 60 تان استام كۇن جەل سوقپاي، قالانى ءتۇتىن باسىپ تۇرعانى حابارلانعان.