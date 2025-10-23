ق ز
    وسكەمەن تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاسالدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەندىكتەرگە قالاداعى ەكولوگيالىق جاعدايدىڭ ناشارلاعانى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاندى.

    Өскеменде ауа сапасын бақылайтын мобильді зертхана іске қосылады
    Фото: Өскемен тұрғындарынан

    قازىرگى ۋاقىتتا وسكەمەن كوشەلەرىن قويۋ تۇمان باسقان. بۇعان ىلعالدىڭ جوعارى بولۋى، تۇنگى جاۋىن-شاشىن مەن تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت وزگەرۋى سەبەپ بولىپ وتىر. بۇل تۋرالى ش ق و اقپارات ورتالىعىنان حابارلادى.

    - تۇمان سالدارىنان جۇرگىزۋشىلەرگە جول دۇرىس كورىنبەيدى. سونداي-اق اۆتوكولىكتەر مەن ونەركاسىپتىك كاسىپورىنداردان شىعاتىن قالدىقتاردىڭ ءبىر جەردە شوعىرلانۋ دەڭگەيى ارتۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن مالىمەتتە.

    ايتا كەتەيىك، 23-قازاندا شاھار بويىنشا 2-دارەجەلى قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعداي جاريالانعان.

    ش ق و ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى اۋا ساپاسىنا اسپاپتىق ولشەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن بىرنەشە ءوندىرىس ورنىنا جولعا شىقتى.

    ەسكە سالساق، وسكەمەندە بيىل 60 تان استام كۇن جەل سوقپاي، قالانى ءتۇتىن باسىپ تۇرعانى حابارلانعان.

