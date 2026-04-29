    وسكەمەن اۋەجايى جوعارى باعا ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى «وسكەمەن اۋەجايى» ا ق-عا قاتىستى تەرگەپ- تەكسەرۋدى اياقتادى.

    «Өскемен әуежайы» жоғары баға үшін жауапкершілікке тартылды
    فوتو: باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى

    تەرگەپ-تەكسەرۋ ناتيجەسىندە اۋەجايدىڭ اۆياوتىندى بولشەك ساۋدادا وتكىزۋ كەزىندە مونوپوليالىق جوعارى باعالاردى بەلگىلەۋگە جانە ۇستاپ تۇرۋعا جول بەرگەنى انىقتالدى.

    تەرگەپ-تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 159-بابىنىڭ 3-بولىگىنە سايكەس اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى ءىس قوزعالدى.

    ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ قاۋلىسىمەن، سونداي-اق شىعىس قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ 2026 -جىلعى 14-قاڭتارداعى شەشىمىمەن «وسكەمەن اۋەجايى» ا ق اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.

    كاسىپورىنعا شامامەن 8,9 ميلليون تەڭگە مولشەرىندە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى، سونداي-اق مەملەكەت كىرىسىنە شامامەن 10,6 ميلليون تەڭگە كولەمىندە مونوپوليالىق تابىس تاركىلەندى.

    قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان سومالار تولىق كولەمدە بيۋدجەتكە تولەندى.

    ايتا كەكتەلىك بەكتەنوۆ ءبىرقاتار نارىقتا مونوپولياعا قارسى باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىرعان ەدى.

    Бейсен Сұлтан
