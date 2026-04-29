وسكەمەن اۋەجايى جوعارى باعا ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى «وسكەمەن اۋەجايى» ا ق-عا قاتىستى تەرگەپ- تەكسەرۋدى اياقتادى.
تەرگەپ-تەكسەرۋ ناتيجەسىندە اۋەجايدىڭ اۆياوتىندى بولشەك ساۋدادا وتكىزۋ كەزىندە مونوپوليالىق جوعارى باعالاردى بەلگىلەۋگە جانە ۇستاپ تۇرۋعا جول بەرگەنى انىقتالدى.
تەرگەپ-تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 159-بابىنىڭ 3-بولىگىنە سايكەس اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى ءىس قوزعالدى.
ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ قاۋلىسىمەن، سونداي-اق شىعىس قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ 2026 -جىلعى 14-قاڭتارداعى شەشىمىمەن «وسكەمەن اۋەجايى» ا ق اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
كاسىپورىنعا شامامەن 8,9 ميلليون تەڭگە مولشەرىندە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى، سونداي-اق مەملەكەت كىرىسىنە شامامەن 10,6 ميلليون تەڭگە كولەمىندە مونوپوليالىق تابىس تاركىلەندى.
قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان سومالار تولىق كولەمدە بيۋدجەتكە تولەندى.
ايتا كەكتەلىك بەكتەنوۆ ءبىرقاتار نارىقتا مونوپولياعا قارسى باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىرعان ەدى.