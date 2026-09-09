وسكەمەندە تۇرعىندار ەگەۋقۇيرىقتاردىڭ قاپتاپ كەتكەنىنە شاعىمداندى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنىڭ تۇرعىندارى بىرنەشە كوشەدەگى كوپقاباتتى ۇيلەر ماڭىندا ەگەۋقۇيرىقتاردىڭ جاپپاي كوبەيىپ كەتكەنىنە شاعىمداندى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، كەمىرگىشتەر تۇرعىن ۇيلەر مەن قوقىس جاشىكتەرى ورنالاسقان اۋماقتا قاپتاپ جۇرەدى.
ماسەلە استانا كوشەسىندەگى № 4 جانە № 6 ۇيلەرگە، ن. نازاربايەۆ داڭعىلىنداعى № 1، № 1/1، № 3 جانە № 3/1 ۇيلەرگە قاتىستى.
تۇرعىندار بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىگە ۆيدەولار جاريالاپ، ءوز نارازىلىقتارىن ءبىلدىرىپ جاتىر. كادرلاردان قوقىس جاشىكتەرى ورنالاسقان اۋماقتا بىرنەشە ەگەۋقۇيرىقتىڭ جۇرگەنىن كورۋگە بولادى.
- ەگەۋقۇيرىقتار قاپتاپ كەتتى. تۇرعىن ۇيلەردىڭ جانىندا، قوقىس توگىلەتىن جەردە ەركىن جۇرەدى. بۇل تۋرالى پيك-كە دە ايتتىق. كەمىرگىشتەرمەن كۇرەس تەك جەكەلەگەن جەرتولەلەردى وڭدەۋمەن شەكتەلمەسە دەيمىز. قوقىس ماڭى مەن وعان ىرگەلەس اۋماقتى قوسا العاندا، بۇكىل وشاققا كەشەندى دەراتيزاتسيا جۇرگىزىلۋى قاجەت،- دەيدى كوشە تۇرعىندارى.
وسى ماسەلەگە قاتىستى وسكەمەن قالاسىنىڭ تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى، جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى بولىمىنەن جاۋاپ بەردى.
- كۇزگى دەراتيزاتسيا جۇمىستارى اياسىندا 28-31-تامىز ارالىعىندا قالا اۋماعىندا ۋلانعان جەمدەردى العاشقى رەت ورنالاستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. بارلىعى 7 كۇندىك ارالىقپەن 3 رەت ۋلانعان جەم ورنالاستىرۋ جوسپارلانعان. بۇعان دەيىن وسىنداي جۇمىستار كوكتەمدە جۇرگىزىلگەن. قولدانىلاتىن رودەنتيتسيدتەردىڭ اسەرى بىردەن بايقالمايدى. كەمىرگىشتەر ۋلانعان جەمدى جەگەننەن كەيىن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ ولەدى. وسى كەزەڭدە ولاردىڭ مىنەز-قۇلقى وزگەرىپ، سۋ ىزدەپ، تۇراقتى مەكەندەۋ ورىندارىنان سىرتقا شىعۋى مۇمكىن،-دەلىنگەن جاۋاپتا.
ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، وسىعان بايلانىستى كەمىرگىشتەردىڭ كۇندىزگى ۋاقىتتا، ونىڭ ىشىندە قوقىس كونتەينەرلەرى ورنالاسقان اۋماقتا پايدا بولۋى دەراتيزاتسيا جۇمىستارى جۇرگىزىلمەگەنىن نەمەسە ونىڭ تيىمسىزدىگىن بىلدىرمەيدى.
- 5-6 قىركۇيەكتە ۋلانعان جەمدەردى ەكىنشى رەت ورنالاستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. بەلگىلەنگەن 7 كۇندىك ارالىق وتكەننەن كەيىن كۇزگى دەراتيزاتسيا جۇمىستارىنىڭ اياسىندا ءۇشىنشى، قورىتىندى ورنالاستىرۋ جۇرگىزىلەدى. كۇزگى دەراتيزاتسيا جۇمىستارى بەلگىلەنگەن كەستەگە سايكەس جالعاسىپ جاتىر. ەڭ جوعارى تيىمدىلىككە قوقىس كونتەينەرلەرى ورنالاسقان الاڭداردى، ولارعا ىرگەلەس اۋماقتاردى جانە كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردىڭ جەرتولەلەرىن كەشەندى وڭدەۋ ارقىلى قول جەتكىزىلەدى،- دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەندە قوقىس شىعارۋ ءتاريفى وزگەرگەنى حابارلانعان.