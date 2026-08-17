وسكەمەندە قىتاي ازاماتتارى بالاسىن جوعالتىپ العان
استانا. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنىڭ ساۋدا ۇيلەرىنىڭ بىرىندە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ 12 جاستاعى ازاماتى جوعالعانى تۋرالى پوليتسياعا حابار تۇسكەن.
كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ اتا-اناسىمەن بىرگە قالاعا تۋريست رەتىندە كەلگەنى بەلگىلى بولعان. ساۋدا ۇيىنە كەلگەن كەزدە بالا اداسىپ قالىپ، اتا-اناسىن ءوز بەتىنشە تابا الماعان.
وقيعا ورنىنا پوليتسيا قىزمەتكەرى بەكجان اكراشوۆ دەرەۋ جەتىپ، ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن ۇيىمداستىرعان.
پوليتسەيدىڭ ۇيلەسىمدى ءارى كاسىبي ارەكەتتەرىنىڭ ارقاسىندا 40 مينۋت ىشىندە 12 جاستاعى Zhang Tang Bo تابىلدى. بالا اتا-اناسىنا تابىستالدى.
كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ اناسى پوليتسەيگە كورسەتكەن جەدەل كومەگى ءۇشىن شىن جۇرەكتەن العىسىن ءبىلدىردى.