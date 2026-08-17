KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    وسكەمەندە قىتاي ازاماتتارى بالاسىن جوعالتىپ العان

    استانا. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنىڭ ساۋدا ۇيلەرىنىڭ بىرىندە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ 12 جاستاعى ازاماتى جوعالعانى تۋرالى پوليتسياعا حابار تۇسكەن.

    Өскеменде
    Фото: Polisia.kz

    كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ اتا-اناسىمەن بىرگە قالاعا تۋريست رەتىندە كەلگەنى بەلگىلى بولعان. ساۋدا ۇيىنە كەلگەن كەزدە بالا اداسىپ قالىپ، اتا-اناسىن ءوز بەتىنشە تابا الماعان.

    وقيعا ورنىنا پوليتسيا قىزمەتكەرى بەكجان اكراشوۆ دەرەۋ جەتىپ، ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن ۇيىمداستىرعان.

    پوليتسەيدىڭ ۇيلەسىمدى ءارى كاسىبي ارەكەتتەرىنىڭ ارقاسىندا 40 مينۋت ىشىندە 12 جاستاعى Zhang Tang Bo تابىلدى. بالا اتا-اناسىنا تابىستالدى.

    كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ اناسى پوليتسەيگە كورسەتكەن جەدەل كومەگى ءۇشىن شىن جۇرەكتەن العىسىن ءبىلدىردى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور