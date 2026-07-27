وسكەمەندە اسكەري بورىشىن وتەپ جۇرگەن سارباز جوعالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى 2004 -جىلعى مارحان ايقىن ەرلان ۇلىن ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
وسكەمەن گارنيزونى اسكەري پوليتسيا ءبولىمىنىڭ مالىمەتىنشە، 23-شىلدە كۇنى ساعات 06:30 شاماسىندا № 27943 اسكەري ءبولىمىنىڭ زىمىران-ارتيللەريالىق قارۋ-جاراق قويماسىندا تاۋلىكتىك كەزەكشىلىكتە تۇرعان اسكەري قىزمەتشى قويما اۋماعىنان ءوز بەتىنشە بەلگىسىز باعىتقا كەتىپ قالعان. قازىرگى ۋاقىتتا ونى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- قازاقستان تۇرعىندارىنان ساربازدىڭ جۇرگەن جەرىن انىقتاۋعا كومەكتەسۋدى سۇرايمىز. ناقتى اقپارات بەرگەن ازاماتتارعا اقشالاي سىياقى بەرىلەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ىزدەستىرىلىپ جاتقان اسكەري قىزمەتشىنىڭ بەلگىلەرى: بويى شامامەن 177 س م، سالماعى 80 كەلىدەي، دەنە ءبىتىمى ورتاشا، كوزى قارا، شاشى قىسقا ءارى قارا ءتۇستى، بەتىندە مەڭدەرى بار. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ۇستىندە دالاعا كيۋگە ارنالعان اسكەري كيىم بولعان، الايدا كيىمىن اۋىستىرىپ العان بولۋى مۇمكىن.
اسكەري قىزمەتشىنىڭ ورنالاسقان جەرى تۋرالى اقپاراتتى كەلەسىدەي بايلانىس نومىرلەرىنە حابارلاۋعا بولادى: 87232623415، 87055083939، 87755535335.
سونداي-اق حابارلاسقان ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەكتەرى قۇپيا ساقتالاتىنى اتاپ ءوتىلدى.