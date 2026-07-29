وسكەمەندە اسكەري بولىمنەن قاشىپ كەتكەن سارباز ۇستالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتە ءجۇرىپ قاشىپ كەتكەن سارباز ۇستالدى.
ق ر قارۋلى كۇشتەرى باس اسكەري پوليتسيا باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، اسكەري پوليتسيا مەن اسكەري قىزمەتشىلەر وسكەمەن گارنيزونىنداعى اسكەري بولىمدەردىڭ بىرىندە قىزمەت ورنىن ءوز بەتىنشە تاستاپ كەتكەن قاتارداعى جاۋىنگەردى ۇستادى.
- مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشى ا. ە. مارحان وبلىس ورتالىعىنان 20 شاقىرىم جەردە ۇستالىپ، اسكەري پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. ونىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ەشقانداي قاۋىپ جوق. اتالعان فاكتى بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، وقيعانىڭ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايى انىقتالۋدا. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، سارباز ءۇيىن ساعىنىپ، قىزمەت ورنىن ءوز بەتىنشە تاستاپ كەتكەن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
تەكسەرۋ بارىسىندا اسكەري قىزمەتشى كومانديرلەر جانە بىرگە قىزمەت اتقاراتىن اسكەري قىزمەتشىلەر تاراپىنان جارعىعا قارسى كەلەتىن قارىم-قاتىناس پەن لاۋازىمدىق وكىلەتتىكتەردى اسىرا پايدالانۋ فاكتىلەرى بولماعانىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، وسىعان دەيىن 23-شىلدە كۇنى ساعات 06:30 شاماسىندا وسكەمەندەگى № 27943-اسكەري ءبولىمىنىڭ زىمىران-ارتيللەريالىق قارۋ-جاراق قويماسىندا تاۋلىكتىك كەزەكشىلىكتە تۇرعان اسكەري قىزمەتشى قويما اۋماعىنان ءوز بەتىنشە بەلگىسىز باعىتقا كەتىپ قالعانى حابارلانعان.