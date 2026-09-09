وسكەمەندە اۋاعا تاراعان ءۇش زياندى زاتتىڭ مولشەرى شەكتى دەڭگەيدەن اسىپ كەتكەن
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا اۋاعا تاراعان ءۇش زياندى زاتتىڭ مولشەرى شەكتى دەڭگەيدەن اسىپ كەتكەنى انىقتالدى.
بىرنەشە كۇننەن بەرى قالادا اتموسفەرالىق اۋادا زياندى زاتتاردىڭ شوعىرلانۋىنا قولايلى مەتەورولوگيالىق جاعداي قالىپتاسىپ وتىر.
ەگەر 6-قىركۇيەكتە كۇكىرتسۋتەك مولشەرى شەكتى دەڭگەيدەن 1,475 ەسە اسسا، 8 -قىركۇيەكتەگى ولشەۋ ناتيجەسىندە بىردەن ءۇش زات بويىنشا - كۇكىرتسۋتەك، كۇكىرت ديوكسيدى جانە كومىرتەك وكسيدى بويىنشا نورماتيۆتەن جوعارى كورسەتكىش انىقتالدى.
ەڭ جوعارى كورسەتكىش كۇكىرتسۋتەك بويىنشا تىركەلدى. ول شەكتى دەڭگەيدەن 1,938 ەسە اسسا، كۇكىرت ديوكسيدىنىڭ كونتسەنتراتسياسى 1,862، ال كومىرتەك وكسيدى بويىنشا 1,679 ەسە اسىپ وتىر. ال ازوت ديوكسيدى، ازوت وكسيدى، PM2.5 جانە PM10 ولشەنگەن بولشەكتەرىنىڭ كونتسەنتراتسياسى بەلگىلەنگەن شەكتەن اسپاعان.
ەرتەڭ دە اۋا ساپاسى جاقسارمايدى. وسكەمەندە 8-قىركۇيەك ساعات 20:00 دەن 9 -قىركۇيەك ساعات 20:00 گە دەيىن ءبىرىنشى دارەجەلى قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعدايعا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
مۇنداي مەتەورولوگيالىق جاعدايدا اتموسفەراداعى لاستاۋشى زاتتار ناشار تارالىپ، جەرگە جاقىن اۋا قاباتىندا جينالۋى مۇمكىن. قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعدايدىڭ ەڭ تومەنگى - ءبىرىنشى دارەجەسى كەزىندە قالا مەكتەپتەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرادى.
ماماندار تۇرعىندارعا دالادا ءجۇرۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا جانە مۇمكىندىگىنشە تەرەزەلەردى جابىق ۇستاۋعا كەڭەس بەردى.