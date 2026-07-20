گەوساياسي احۋال ۋشىعىپ، الەمدىك مۇناي باعاسىندا وزگەرىستەر پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي احۋال ۋشىققان تۇستا الەمدىك مۇناي باعاسى دا وسە باستادى.
Oilprice دەرەكتەرىنە سايكەس، 20-شىلدە تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا Brent ماركالى مۇنايدىڭ ءبىر باررەلى 90,21 دوللار بولىپ، الدىڭعى ساۋدا سەسسياسىمەن سالىستىرعاندا 2,40 پايىز قىمباتتادى. ال wti ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى 84,24 دوللارعا جەتىپ، 2,12 پايىز ءوستى.
رەسەيدىڭ Urals ماركالى مۇنايى دا قىمباتتاپ، ءبىر باررەلى 66,84 دوللار بولدى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشتەن 0,33 پايىز جوعارى.
ايتا كەتەيىك، مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋى اسەر ەتتى. ا ق ش-تىڭ يران اۋماعىنا جاساعان كەزەكتى سوققىلارىنان كەيىن نارىقتا مۇناي جەتكىزىلىمىنە قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىق ارتىپ، وڭىردەگى جاعدايدىڭ ودان ءارى ۋشىعۋ قاۋپى كۇشەيدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش يرانعا جاسالعان كەزەكتى سوققىلاردىڭ اياقتالعانىن مالىمدەگەن ەدى.