ورمۋز بۇعازىندا مىڭنان استام كەمە ءالى دە بۇعاتتالىپ تۇر
استانا. قازاقپارات – ا ق ش پەن يران سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەنىنە قاراماستان، ورمۋز بۇعازىندا مىڭنان استام ساۋدا كەمەسى ءالى بۇعاتتالىپ تۇر.
گەرمانيانىڭ Allianz ساقتاندىرۋ كومپانياسىنىڭ دەرەگىنشە، ا ق ش پەن يران اراسىندا اسكەري ءىس-قيمىلداردى توقتاتۋ جونىندە كەلىسىم جاسالعانىنا قاراماستان، پارسى شىعاناعىندا شامامەن 1150 كەمە ءالى دە ورمۋز بۇعازىنان وتە الماي قاڭتارىلىپ تۇر.
بۇعاتتالعان كەمەلەر مەن ولارعا تيەلگەن جۇكتەرىنىڭ جالپى قۇنى شامامەن 125 ميلليارد دوللار دەپ باعالانىپ وتىر. بۇل تۋرالى Deutsche Presse-Agentur حابارلادى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ايماقتاعى اسكەري شيەلەنىستىڭ باسەڭدەۋىنە قاراماستان، كەمە قاتىناسى مەن لوگيستيكاتولىق قالپىنا كەلگەن جوق. كەمە يەلەرى مەن ساقتاندىرۋ كومپانيالارى قاۋىپسىزدىك تاۋەكەلدەرىن ءالى دە جوعارى دەپ باعالاپ وتىر، سوندىقتان كوپتەگەن كەمەلەر پارسى شىعاناعىنان شىعۋعا نەمەسە وعان كىرۋگە قاۋىپپەن قارايدى.
- كەمە قاتىناسى بۇل قاقتىعىستىڭ كەپىلىنە اينالدى، - دەدى Allianz Commercial كومپانياسىنىڭ تەڭىز ساقتاندىرۋى جونىندەگى اعا ساراپشىسى يۋستۋس حاينريح.
Allianz مالىمەتىنشە، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيالارى باستالعانعا دەيىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى تاۋلىگىنە شامامەن 140 كەمە ءوتىپ وتىرعان.
ءبىراق قازىر تەڭىزدەگى جاعدايعا قاتىستى بەلگىسىزدىك ءالى دە ساقتالىپ وتىر. جاعداي تولىق ايقىندالمايىنشا، كەمە قاتىناسى بۇرىنعى قالىپقا تۇسپەيدى.
- ءتىپتى احۋال تۇراقتانعان جاعدايدا دا، ورمۋز بۇعازىندا تۇرىپ قالعان بارلىق كەمەنىڭ وتۋىنە بىرنەشە اپتا قاجەت بولاتىنى ءسوزسىز»، - دەيدى ساراپشى.
سونىمەن قاتار، قىزىل تەڭىز بەن سۋەتس كانالى ارقىلى وتەتىن كەمە قاتىناسى دا كۇردەلى كۇيىندە قالىپ وتىر.
يۋستۋس حاينريحتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا سۋەتس كانالى ارقىلى وتەتىن كەمەلەر سانى بۇرىنعى دەڭگەيمەن سالىستىرعاندا شامامەن 80 پايىزعا ازايعان.
يران قولداۋ كورسەتەتىن يەمەن حۋسيتتەرى 2023-جىلدىڭ كۇزىندە يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنداعى اسكەري وپەراتسياسى باستالعاننان بەرى وسى باعىتتاعى حالىقارالىق كەمە قاتىناسىنا قاۋىپ ءتوندىرىپ كەلەدى.
سونىڭ سالدارىنان كوپتەگەن كەمە تاسىمالداۋ كومپانيالارى ءوز كەمەلەرىن افريكانى اينالىپ وتەتىن بالاما باعىتتارعا جىبەرۋگە ءماجبۇر. مارشرۋتتىڭ ۇزاقتىعى تاسىمال قۇنىن ارتتىرادى ءارى جەتكىزۋ مەرزىمىن سوزادى.