ورمۋز بۇعازىنان كوممەرتسيالىق كەمەلەردى ەۆاكۋاتسيالاۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمى (IMO) ورمۋز بۇعازىنان كوممەرتسيالىق كەمەلەردى شىعارۋ بويىنشا اۋقىمدى وپەراتسياعا دايىندىقتى باستادى، دەپ حابارلايدى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتى.
ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا يران مەن ا ق ش اراسىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسىمدەر اياسىندا قولعا الىنۋدا. ەگەر جوسپار ءساتتى جۇزەگە اسسا، بۇعاز ارقىلى وتەتىن كەمە قوزعالىسى سوعىسقا دەيىنگى دەڭگەيگە قايتا ورالۋى مۇمكىن، ياعني سوڭعى كۇندەرى تاۋلىگىنە 20- 30 كەمە عانا وتسە، بولاشاقتا بۇل كورسەتكىش قايتادان كۇنىنە شامامەن 130 كەمەگە جەتۋى ىقتيمال.
- اگەنتتىك وپەراتسيانى باستاۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى وكىلدەرى ارقىلى كەمەلەرمەن بايلانىس ورناتىپ جاتىر. وپەراتسياعا 500 دەن 600 گە دەيىن كوممەرتسيالىق كەمە قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ حابارلادى ب ۇ ۇ.
IMO قاجەتتى قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن العانىن جانە كەمەلەردى شىعارۋ ءۇشىن ەكى ۋاقىتشا تەڭىز ءدالىزىن بەلگىلەگەنىن مالىمدەدى. ونىڭ ءبىرى يران جاعالاۋى بويىمەن وتسە، ەكىنشىسى ومان مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ اۋماقتىق سۋلارى ارقىلى جۇرگىزىلەدى.
كەمەلەرگە قوزعالىستى باستاۋعا رۇقساتتى كۇتۋ جانە جاعالاۋداعى مەملەكەتتەردىڭ نۇسقاۋلارىن قاتاڭ ساقتاۋ ۇسىنىلدى. ءاربىر كەمە ءۇشىن دالىزدەن ءوتۋ كۇنى جەكە بەلگىلەنەدى.
حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمىنىڭ دەرەگىنشە، ورمۋز بۇعازى ماڭىنداعى اسكەري قاقتىعىستار باستالعالى بەرى 14 تەڭىزشى قازا تاپقان. سونىمەن قاتار بۇل ماڭىزدى تەڭىز جولىنىڭ قالىپتى جۇمىسى ايتارلىقتاي بۇزىلعان.
- مىڭداعان جازىقسىز تەڭىزشىلەر ءۇشىن اۋىر سىناققا اينالعان جانە بۇكىل الەمگە كەرى اسەرىن تيگىزگەن بىرنەشە ايلىق قيىن كەزەڭنەن كەيىن ا ق ش پەن يران اراسىنداعى بەيبىت كەلىسىمدى زور قاناعاتتانۋشىلىقپەن قۇپتايمىن. بۇل تەڭىزدەگى قاۋىپسىزدىكتى قالپىنا كەلتىرۋ جانە ازاماتتىق كەمەلەرگە جاسالعان جول بەرۋگە بولمايتىن شابۋىلداردى توقتاتۋ جولىنداعى شەشۋشى قادام، - دەدى IMO باس حاتشىسى ارسەنيو دومينگەس.
بۇعان دەيىن ومان حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمىمەن ۇيلەستىرە وتىرىپ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن ۋاقىتشا تەڭىز ءدالىزىن قۇراتىنىن جاريالاعان بولاتىن.