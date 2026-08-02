ورمۋز بۇعازى ماڭىندا ەكى مۇناي تانكەرىنە شابۋىل جاسالدى
استانا. KAZINFORM - ورمۋز بۇعازى ماڭىندا ەكى مۇناي تانكەرىنە شابۋىل جاسالدى. بۇل تۋرالى وڭىردە ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى شيەلەنىس كۇشەيىپ جاتقان تۇستا ۇلى بريتانيانىڭ تەڭىز ساۋداسىن ۇيلەستىرۋ باسقارماسى (UKMTO) حابارلادى، دەپ جازدى Euronews.
UKMTO مالىمەتىنشە، العاشقى تانكەر ەكيپاجى وماننىڭ ليما جاعالاۋىنان سولتۇستىك-شىعىسقا قاراي بەلگىسىز سناريادتىڭ تيگەنىن حابارلاعان. سالدارىنان كەمەنىڭ ماشينا ءبولىمى زاقىمدانعان.
ازىرگە زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات جوق.
شامامەن ءۇش ساعاتتان كەيىن UKMTO وماننىڭ حاساب قالاسىنان سولتۇستىك- شىعىسقا قاراي ەكىنشى وقيعا تۋرالى حابارلاما العان.
- تانكەر كاپيتانى كەمە ماڭىندا كۇشتى جارىلىس پەن سۋ شاشىراعانىن كورگەنىن ايتتى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ حابارلاماسىندا.
وقيعا كەزىندە كەمەنىڭ زاقىمدانعانى تۋرالى مالىمەت تۇسپەگەن.
UKMTO ايماقتاعى كەمەلەرگە ساقتىق شارالارىن كۇشەيتىپ، كەز كەلگەن كۇماندى ارەكەت تۋرالى دەرەۋ حابارلاۋعا كەڭەس بەردى.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعالارعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.