ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ ءوتۋى ءدال قازىر مۇمكىن ەمەس - يران بيلىگى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ پارسى شىعاناعىن باقىلاۋ باسقارماسى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ وڭىردەگى سوڭعى «زاڭسىز ارەكەتتەرىنە» بايلانىستى ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ ءوتۋى ازىرگە مۇمكىن ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
ۆەدومستۆو X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاعان حابارلامادا وڭىردەگى جاعداي تۇراقتالىپ، قاۋىپسىزدىك تولىق قالپىنا كەلگەننەن كەيىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە بەرىلگەن بارلىق ءوتىنىم بەلگىلەنگەن تارتىپپەن قارالىپ، قاجەتتى رۇقساتتار بەرىلەتىنى ايتىلعان.
باسقارما ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە رۇقسات تەك PGSA.ir رەسمي سايتى ارقىلى راسىمدەلەتىنىن دە اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) X الەۋمەتتىك جەلىسىندە امەريكالىق اسكەريلەر وسى اپتادا يرانعا قارسى ءۇشىنشى مارتە سوققى جاساعانىن حابارلاعان بولاتىن. ا ق ش تاراپى بۇل ارەكەتتى ورمۋز بۇعازىندا يراندىق كۇشتەردىڭ تاعى ءبىر ساۋدا كەمەسىنە جاساعان شابۋىلىنا جاۋاپ دەپ ءتۇسىندىردى.
جەكسەنبىگە قاراعان ءتۇنى يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ (ك س ي ر) اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى ورمۋز بۇعازىندا «ءتارتىپ بۇزعان كەمەنى» توقتاتقانىن مالىمدەدى. وندا كەمە ناۆيگاتسيالىق جۇيەسىن وشىرگەنى، ال ونى توقتاتار الدىندا ەسكەرتۋ رەتىندە وق اتىلعانى ايتىلعان.
كەيىن ك س ي ر ا ق ش-تىڭ وڭىردەگى اسكەري بازالارىنا جاۋاپ سوققىلارى بارىسىندا ورمۋز بۇعازىندا تاعى ءبىر «ءتارتىپ بۇزعان كەمە» توقتاتىلعانىن حابارلادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش ورمۋز بۇعازى ماڭىنداعى يران نىساندارىنا تاعى دا سوققى جاسادى.
ال ب ۇ ۇ باسشىسى يران مەن ا ق ش-تى كەلىسسوزدى شۇعىل قايتا باستاۋعا شاقىردى.