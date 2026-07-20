ورىسشا سويلەگەنى ءۇشىن ايەلدىڭ مۇرنىن سىندىرعان ەر ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - گرۋزيانىڭ تەلاۆي قالاسىنداعى قوناقۇيدە رەسەيلىك ايەلدى سوققىعا جىعىپ، مۇرنىن سىندىردى دەگەن كۇدىكپەن ەر ادام ۇستالدى، دەپ حابارلايدى ult.kz.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جانجال ايەلدەردىڭ ورىس تىلىندە سويلەگەنىنەن كەيىن باستالعان. ولاردىڭ سوزىنشە، ءبىر توپ قىز قوناق ءۇيدىڭ بالكونىندا شامپان اشىپ تۇرعان كەزدە سۋسىننىڭ ءبىر بولىگى تومەنگە توگىلگەن. سول ساتتە تومەندە تۇرعان ەر ادامداردىڭ ءبىرى قىزداردىڭ ورىسشا سويلەپ تۇرعانىن ەستىپ، ولاردىڭ بولمەسىنە كوتەرىلىپ بارىپ، جانجال شىعارعان.
«قۇربىلارىممەن بىرگە بالكوندا شامپان اشتىق. سۋسىنىمىز تومەنگە شاشىراپ كەتتى. تومەندەگى ەر ادامداردىڭ ءبىرى ءبىزدىڭ ورىس تىلىندە سويلەيتىنىمىزدى ەستىپ، بولمەگە كەلىپ، قۇربىمدى سوققىعا جىقتى»، - دەيدى وقيعا كۋاگەرى.
سالدارىنان ايەلدىڭ مۇرنى سىنعان.
الايدا گرۋزيانىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وقيعانىڭ باسقا نۇسقاسىن جاريالادى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جانجال قوناق ءۇي ماڭىندا ءوتىپ جاتقان ۇيلەنۋ تويى كەزىندە تۋىنداعان. تەرگەۋ دەرەگىنە سايكەس، قىزدار توي قوناقتارىن بالاعاتتاپ، مۋزىكالىق اپپاراتۋراعا سۋ شاشقان. وسىدان كەيىن تويعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى ولاردىڭ بولمەسىنە كوتەرىلىپ، توبەلەس بولعان.
Sputnik Georgia مالىمەتىنشە، ۇستالعان ازاماتقا دەنساۋلىققا قاساقانا جەڭىل زيان كەلتىردى دەگەن ايىپ تاعىلعان. ەگەر ونىڭ كىناسى دالەلدەنسە، وعان ءۇش جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالۋى مۇمكىن.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى قاماۋعا الىنىپ، وقيعاعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.