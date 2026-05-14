نوروۆيرۋس ىندەتى: ەۋروپادا تاعى ءبىر كرۋيزدىك كەمە وقشاۋلاندى
استانا. KAZINFORM - بورتىندا 1700 ادام بار «Ambition» تۋريستىك كەمەسى وقشاۋلانىپ، فرانسيانىڭ بوردو پورتىنا بايلاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ە و-داعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل جاعداي كەمەدەگى ءبىر جولاۋشىنىڭ نوروۆيرۋسقا شالدىقتى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ قايتىس بولعان سوڭ تۋىندادى.
فرانسۋز بيلىگى Ambition كرۋيزدىك كەمەسىنىڭ (Ambassador Cruise Line كومپانياسى) بورتىنا كارانتين ەنگىزدى. بورتتا شامامەن 1700 ادام بار - 1233 جولاۋشى جانە 514 ەكيپاج مۇشەسى.
ساقتىق شارالارىنا 90 جاستاعى بريتاندىق جولاۋشىنىڭ قايتىس بولۋى سەبەپ بولدى. ودان الدىن الا شامالانعانداي نوروۆيرۋستان تۋىنداعان گاستروەنتەريت بەلگىلەرى بايقالعان. جەرگىلىكتى بيلىك پەن ب ا ق مالىمەتىنشە، شامامەن 50 جولاۋشى مەن ەكيپاج مۇشەسىندە ۇقساس بەلگىلەر - قۇسۋ جانە ديارەيا بولدى.
كەمە بوردوعا 6-مامىردا شەتلاند ارالدارىندا باستالعان ساپاردان كەيىن سەيسەنبى، 12 -مامىردا كەلدى. كەمە فرانسيانىڭ ليۆەرپۋل، بەلفاست جانە برەست قالالارىنا توقتادى. جولاۋشىلارىنىڭ كوپشىلىگى – ۇلى بريتانيا مەن يرلانديا ازاماتتارى. بوردودان كەيىن كەمە يسپانياعا ءجۇزۋدى جوسپارلاعان.
فرانسيانىڭ سانيتارلىق قىزمەتتەرى قوسىمشا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر. اmbassador Cruise Line بورتتا گيگيەنالىق حاتتامالاردى كۇشەيتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا تەكسەرۋ قورىتىندىلارى الىنعانشا جولاۋشىلاردى كەمەدەن ءتۇسىرۋ توقتاتىلدى.
نوروۆيرۋس («اسقازان تۇماۋى» دەپ اتالادى) وتە جۇقپالى جانە كوبىنەسە كرۋيزدىك كەمەلەردە تىعىز بايلانىستا بولۋ جانە ورتاق تاماقتانۋ ورىندارىنا بايلانىستى ىندەت تۋدىرادى. دەنساۋلىعى ناشار ەگدە جاستاعى ادامدار ءۇشىن ينفەكتسيا ەلەۋلى قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن. بۇل 2026-جىلى كرۋيزدىك كەمەلەردە بولعان العاشقى وسىنداي وقيعا ەمەس. بۇرىن كرۋيزدىك كەمەلەردە باسقا دا ىندەتتەر تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.
بۇعان دەيىن ارگەنتينادان كابو-ۆەردەگە جۇزگەن تاعى ءبىر كرۋيزدىك كەمە MV Hondius بورتىندا حانتاۆيرۋس ىندەتى انىقتالعان بولاتىن. ينفەكسيادان ءۇش جولاۋشى قايتىس بولدى.
10-مامىردا كەمە تەنەريفەگە جەتتى، كەمە بايلانعان سوڭ كەيبىر جولاۋشىلار بىردەن ەۆاكۋاتسيالاندى. سودان كەيىن كەمە بورتىندا ەكيپاجدىڭ 25 مۇشەسى، دارىگەر جانە مەدبيكەمەن بىرگە نيدەرلاندقا بەت الدى. كەمە نيدەرلاندقا 17-مامىرعا دەيىن ءجۇزىپ كەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.