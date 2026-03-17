ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداندى دەپ تانىدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداندى دەپ تانىدى. بۇل تۋرالى اتالعان كوميسسيا ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ءمالىم ەتتى.
- رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى كوستيتۋتسيالىق زاڭنامانىڭ نورمالارىنا سايكەس، ەگەر رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان كوبى داۋىس بەرۋگە قاتىسقان بولسا، رەفەرەندۋم وتكىزىلگەن دەپ سانالادى. رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان ماسەلە بويىنشا، اتاپ ايتقاندا جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ بويىنشا شەشىم ەگەر ونى جاقتاپ وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ ۇشتەن ەكىسىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان استامى جاقتاپ داۋىس بەرسە، قابىلداندى دەپ ەسەپتەلىنەدى، - دەدى ول.
وسى ورايدا كوميسسيا ءتوراعاسى ءار وڭىردە وسى شەشىمدى جاقتاپ ازاماتتاردىڭ باسىم كوپشىلىگى داۋىس بەرگەنىن ايتتى.
- وسىلايشا، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى زاڭناماداعى ەلدىڭ 20 ءوڭىرىنىڭ ۇشتەن ەكىسىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان استامىنىڭ وڭ شەشىمدى جاقتاپ داۋىس بەرۋى تۋرالى تالاپ ساقتالدى. سوندىقتا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداندى دەپ تانىلادى، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.
بۇعان دەيىن ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى 15-ناۋرىزدا وتكەن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا قاتىستى رەفەرەندۋمنىڭ تۇپكىلىكتى قورىتىندىسىن شىعارعان ەدى.