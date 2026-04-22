ورتالىق جانە وڭتۇستىك ازيا اراسىنداعى ەنەرگەتيكالىق كوپىر قاشان ىسكە قوسىلادى
استانا. قازاقپارات - CASA-1000 ەنەرگەتيكالىق جوباسىنىڭ اۋعانستان ۋچاسكەسىنىڭ قۇرىلىسى 2027-جىلدىڭ كوكتەمىندە اياقتالادى، ال كوممەرتسيالىق پايدالانۋ سول جىلدىڭ جازىندا باستالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ دۋشانبەدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تاجىكستاننىڭ ەنەرگەتيكا جانە سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ايماقتىق جوبانىڭ بارىسى 18-20-ءساۋىر كۇندەرى دۋشانبەدە Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) كومپانياسىنىڭ باسشىلىعى، دۇنيەجۇزىلىك بانك وكىلدەرى جانە Kamani Engineering Corporation مەردىگەر-كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن تالقىلاندى.
ت ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسشىسى دالەر دجۋمانىڭ اتاپ وتۋىنشە، CASA-1000 جوباسىن ىسكە اسىرۋ ايماقتىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ، قاتىسۋشى ەلدەر اراسىنداعى سەنىمدى ارتتىرۋ جانە تازا ەلەكتر ەنەرگياسىن ەكسپورتتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە.
قۇرىلىس جۇمىستارى قازىر قىرعىزستان، تاجىكستان جانە پاكىستاندا تولىعىمەن اياقتالدى، ال اۋعانستاندا جالعاسىپ وتىر.
- وسىعان بايلانىستى Kamani Engineering Corporation كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى جاڭارتىلعان جوسپارعا سايكەس اۋعان ۋچاسكەسىندەگى جۇمىستار 2027-جىلدىڭ كوكتەمىندە اياقتالاتىنىن، سودان كەيىن 2027-جىلدىڭ جازىندا جوبانى كوممەرتسيالىق پايدالانۋ كەزەڭى باستالاتىنىن مالىمدەدى، - دەپ حابارلادى ت ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆو بۇل ماڭىزدى ايماقتىق جوبانىڭ تولىق اياقتالۋى ەنەرگەتيكا نارىعىنىڭ دامۋىنا، ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا جانە قاتىسۋشى ەلدەر اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەتىنىن قوسىپ ءوتتى.
وسىعان دەيىن قىرعىزستان مەن تاجىكستان سۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتقانىن جازدىق.