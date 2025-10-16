ورتالىق بارلاۋ باسقارماسى ۆەنەسۋەلادا جاسىرىن وپەراتسيا جۇرگىزۋگە رۇقسات الدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ورتالىق بارلاۋ باسقارماسىنا ۆەنەسۋەلادا جاسىرىن وپەراتسيا جۇرگىزۋگە رۇقسات بەردى. سونداي-اق، ەسىرتكى كارتەلدەرىنە تەڭىزدە عانا ەمەس، قۇرلىقتا دا سوققى بەرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
سوڭعى اپتالاردا اقش اسكەرى كاريب تەڭىزىندە ەسىرتكى تاسىمالدادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن كەمەلەرگە كەمىندە بەس سوققى جاساپ، 27 ادام قازا تاپقان. ب ۇ ۇ- نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ساراپشىلارى بۇل شابۋىلداردى «سوتسىز ءولتىرۋ» دەپ ايىپتادى.
سارسەنبىدە اق ۇيدە سويلەگەن ترامپ جۋرناليستەرگە ونىڭ اكىمشىلىگى «جەردەگى وپەراتسيالار مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتقانىن» ايتتى.
New York Times اقپارات كوزدەرىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، ترامپ ورتالىق بارلاۋ باسقارماسىنا ۆەنەسۋەلاداعى وپەراتسيالاردى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيانىڭ بولىگى رەتىندە جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرگەنىن حابارلادى.
«بارلاۋ باسقارماسىنا نەگە ۆەنەسۋەلاعا بارۋعا رۇقسات بەردىڭىز؟» دەگەن جۋرناليست ساۋالىنا ترامپ: «مەن ەكى سەبەپ بويىنشا رۇقسات بەردىم»، - دەپ جاۋاپ بەردى، - بىرىنشىدەن ولار تۇرمەلەرىن بوساتىپ، ولاردى (تۇتقىنداردى) ا ق ش- قا جونەلتتى.. . ولار مۇندا شەكارا اسىپ كەلدى».
- ەكىنشىسىنە ەسىرتكى سەبەپ. بىزگە ەسىرتكىنىڭ كوپ مولشەرى ۆەنەسۋەلادان كەلەدى، ال سول ۆەنەسۋەلالىق ەسىرتكىلەردىڭ كوبى تەڭىز ارقىلى كەلەدى. ءبىز قازىر تەڭىزدى باقىلايتىندىقتان، قۇرلىق جونەلتىلىمدەرىن قاراستىرىپ جاتىرمىز، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
امەريكا پرەزيدەنتى بىرنەشە رەت ۆەنەسۋەلانى ولىمگە اكەلەتىن فەنتانيل ەسىرتكىسى ساۋداسىنىڭ ترانزيتتىك نۇكتەسى دەپ اتادى. الايدا رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، مەكسيكا ا ق ش- تاعى فەنتانيلدىڭ نەگىزگى كوزى بولىپ سانالادى.
سارسەنبى كۇنى ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى ترامپتىڭ ورتالىق بارلاۋ باسقارماسىنا ەلدە جاسىرىن وپەراتسيا جۇرگىزۋىنە رۇقسات بەرۋ تۋرالى مالىمدەمەسىن ايىپتاپ، ونى حالىقارالىق قۇقىق پەن ب ۇ ۇ جارعىسىن بۇزۋ دەپ اتادى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتىنىڭ مالىمدەمەسىندە ا ق ش ارەكەتى ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي رەسۋرسىن باسىپ الۋدى كوزدەيتىن رەجيمدى وزگەرتۋ وپەراتسياسىن زاڭداستىرۋعا باعىتتالعان.
ءبىز بۇعان دەيىن ا ق ش ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا ەسىرتكى تاسىمالداۋشىلاردىڭ كەمەسىنە سوققى جاساعانىن حابارلاعان ەدىك.