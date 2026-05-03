ورتالىق ازيا مەن وڭتۇستىك كاۆكازدىڭ ىنتىماقتاستىعى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتەدى - ماساتو كاندا
سامارقاند. KAZINFORM - ورتالىق ازيا مەن وڭتۇستىك كاۆكازدىڭ ىنتىماقتاستىعى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتەتىن كۇشكە يە. بۇل تۋرالى سامارقاندتا ءوتىپ جاتقان ازيا دامۋ بانكىنىڭ 59-وتىرىسى اياسىندا حالىقارالىق قارجى ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى ماساتو كاندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى ءىس-شارا ورنىنان.
ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان باسپا ءسوز ماسليحاتىندا بايانداما جاساعان ماساتو كاندا تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ الەم ەكونوميكاسىنا تيگىزىپ جاتقان تەرىس اسەرلەرىن ايتتى.
- ازيا مەن تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى قازىرگى احۋالعا توقتالعىم كەلەدى. ءبىزدىڭ وڭىرگە تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس قاتتى اسەر ەتتى. ءبىرىنشى كەزەكتە ەنەرگەتيكا سەكتورىنا اۋىر سوققى بولدى. ياعني، مۇناي باعاسىنىڭ ءوسۋى جانە ونى تاسىمالداۋداعى قيىندىقتار جاعدايدى قيىنداتا ءتۇستى. بۇل داعدارىس عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ول جاھاندىق كۇيزەلىس كەزەڭى سانالادى، - دەدى ماساتو كاندا.
سپيكەر اتاپ وتكەندەي، وسى كۇردەلى كەزەڭدەردە ازيا دامۋ بانكى تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ەكونوميكاعا تيىگىزەتىن تەرىس اسەرىن ازايتۋعا جاردەمدەسەدى.
سونىمەن قاتار ماساتو كاندا ورتالىق ازيا مەن وڭتۇستىك كاۆكاز اراسىنداعى بايلانىستارعا ەرەكشە توقتالدى.
- وڭتۇستىك كاۆكاز بەن ورتالىق ازيانىڭ ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋى ورىندى. مەن بۇل ايماقتاردىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتەتىن كۇشكە يە ەكەنىنە سەنىمدىمىن. ازيا دامۋ بانكى 20 جىلدان استام ۋاقىت بويى ورتالىق ازيا وڭىرلىك ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق باعدارلاماسى شەڭبەرىندە وسى ەلدەردىڭ نارىعىن دامىتۋ جانە ترانسشەكارالىق ساۋدانى نىعايتۋعا قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى. بانك 2030-جىلعا دەيىن ورتالىق ازيا وڭىرلىك ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق باعدارلاماسى اياسىندا ءوزارا ايماقتىق بايلانىستى تەرەڭدەتۋ، «جاسىل» ەنەرگەتيكاعا، تسيفرلىق ترانسفورماتسياعا 10 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا باعىتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەپ تۇيىندەدى ماساتو كاندا.
ەسكە سالايىق، بۇل كۇندەرى وزبەكستاننىڭ سامارقاند قالاسىندا ازيا دامۋ بانكىنىڭ 59-وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. نەگىزگى ءىس- شارالارعا كورشىلەس ەلدىڭ باسشىسى شاۆكات ميرزەيەۆ قاتىسادى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ازيا دامۋ بانكى بيىل وزبەكستاننىڭ ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 6,7 پايىزعا وسەتىنىن بولجاپ وتىر.