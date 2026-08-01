ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ پرەزيدەنتتەرى UIM F1H2O الەم چەمپيوناتىنىڭ گران-پري كەزەڭىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ باسشىلارى چەمپيوناتقا قاتىسۋشىلارمەن اڭگىمەلەسىپ، ولارعا ساتتىلىك تىلەدى. قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستان پرەزيدەنتتەرىنە سۋداعى جارىستارعا ارنالعان بوليد تانىستىرىلدى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇدان سوڭ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ كوشباسشىلارى ءبىر مەزگىلدە سيمۆوليكالىق تەتىكتى باسىپ، سۋ-موتورلى سپورتتان UIM F1H2O الەم چەمپيوناتىنىڭ «قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى - ىستىقكول 2026 گران-پري» كەزەڭىن رەسمي تۇردە اشتى.
جارىستارعا ب ا ءا، اۋستراليا، كانادا جانە باسقا ەلدەردىڭ نامىسىن قورعايتىن 8 كوماندا مەن 18 سپورتشى قاتىسىپ جاتىر.
قىرعىزستاندا العاش رەت وتكىزىلىپ جاتقان سايىس رەسپۋبليكا تاريحىنداعى ەڭ ءىرى حالىقارالىق سپورتتىق- مادەني ءىس-شارا سانالادى.
فوتو: اقوردا
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن شولپان-اتاعا بارعانىن حابارلاعان ەدىك.