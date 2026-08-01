KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ پرەزيدەنتتەرى UIM F1H2O الەم چەمپيوناتىنىڭ گران-پري كەزەڭىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ باسشىلارى چەمپيوناتقا قاتىسۋشىلارمەن اڭگىمەلەسىپ، ولارعا ساتتىلىك تىلەدى. قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستان پرەزيدەنتتەرىنە سۋداعى جارىستارعا ارنالعان بوليد تانىستىرىلدى.

    Президенты стран ЦА приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира UIM F1H2O
    فوتو: اقوردا

    اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇدان سوڭ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ كوشباسشىلارى ءبىر مەزگىلدە سيمۆوليكالىق تەتىكتى باسىپ، سۋ-موتورلى سپورتتان UIM F1H2O الەم چەمپيوناتىنىڭ «قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى - ىستىقكول 2026 گران-پري» كەزەڭىن رەسمي تۇردە اشتى.

    Central Asian presidents attend UIM F1H2O World Championship opening ceremony
    فوتو: اقوردا

    جارىستارعا ب ا ءا، اۋستراليا، كانادا جانە باسقا ەلدەردىڭ نامىسىن قورعايتىن 8 كوماندا مەن 18 سپورتشى قاتىسىپ جاتىر.

    Central Asian presidents attend UIM F1H2O World Championship opening ceremony
    فوتو: اقوردا

    قىرعىزستاندا العاش رەت وتكىزىلىپ جاتقان سايىس رەسپۋبليكا تاريحىنداعى ەڭ ءىرى حالىقارالىق سپورتتىق- مادەني ءىس-شارا سانالادى.

    Орталық Азия елдерінің президенттері UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты
    فوتو: اقوردا

    فوتو: اقوردا

    Орталық Азия елдерінің президенттері UIM F1H2O әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты
    فوتو: اقوردا

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن شولپان-اتاعا بارعانىن حابارلاعان ەدىك.

    اقوردا سىرتقى ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور