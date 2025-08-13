ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ورتاق ماقساتى ارتا ءتۇستى - ساراپشى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيادا ەلدەر اراسىنداعى قايشىلىقتار ازايىپ، ىنتىماقتاستىق نىعايىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ازيا زەرتتەۋلەرى ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى سۇلتان اكىمبەكوۆ Bizdin Orta پودكاستىندا ايتتى.
- بۇرىن ءبىز ءوڭىر ىشىندەگى باسەكە جايلى ءجيى ايتاتىنبىز جانە وعان نەگىز دە بار ەدى. ال بۇگىندە قايشىلىقتارعا قاراعاندا ورتاق ماقساتتار مەن مىندەتتەر الدەقايدا كوپ، كوپتەگەن كۇردەلى ماسەلەلەر شەشىلدى، - دەدى ول.
ساراپشى مىسال رەتىندە قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ جاقىنداسۋىن كەلتىردى.
- وزبەكستان بۇرىن نەگىزىنەن مەملەكەتتىك ەكونوميكاعا سۇيەنەتىن. ءقازىر قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى قارىم- قاتىناس وتە قارقىندى دامىپ جاتىر، ولار تولىققاندى جۇمىس دەڭگەيىندە، ەشقانداي قايشىلىق جوق، - دەپ اتاپ ءوتتى س. اكىمبەكوۆ.
ول سونداي-اق تاجىكستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى وڭ وزگەرىستەردى دە اتاپ ءوتتى.
- تاجىكتەر مەن قىرعىزدار اراسىندا دا قايشىلىق جوق، داۋلى ماسەلەلەر بويىنشا كەلىسىمگە قول قويىلدى. ءوڭىر ىشىندە تالقىلاناتىن وزگە دە ورتاق تاقىرىپتار بار، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان الەمدىك كۇش ورتالىقتارىمەن كوممۋنيكاتسيادا ەرەكشە ءرول اتقارادى.
- ءبىزدىڭ جاھاندىق ويىنشىلارمەن قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ ءوز ەرەكشەلىگى بار. ءبىزدى مۋزىكالىق توپتاعى فرونتمەنمەن سالىستىرۋعا بولادى، سونىمەن قاتار بۇل ءبىرتۇتاس انسامبل، - دەدى ول.