ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:56, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ورتاق ماقساتى ارتا ءتۇستى - ساراپشى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيادا ەلدەر اراسىنداعى قايشىلىقتار ازايىپ، ىنتىماقتاستىق نىعايىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ازيا زەرتتەۋلەرى ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى سۇلتان اكىمبەكوۆ Bizdin Orta پودكاستىندا ايتتى.

    Центральная Азия, пятерка
    فوتو: hausa.cri.cn

    - بۇرىن ءبىز ءوڭىر ىشىندەگى باسەكە جايلى ءجيى ايتاتىنبىز جانە وعان نەگىز دە بار ەدى. ال بۇگىندە قايشىلىقتارعا قاراعاندا ورتاق ماقساتتار مەن مىندەتتەر الدەقايدا كوپ، كوپتەگەن كۇردەلى ماسەلەلەر شەشىلدى، - دەدى ول.

    ساراپشى مىسال رەتىندە قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ جاقىنداسۋىن كەلتىردى.

    - وزبەكستان بۇرىن نەگىزىنەن مەملەكەتتىك ەكونوميكاعا سۇيەنەتىن. ءقازىر قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى قارىم- قاتىناس وتە قارقىندى دامىپ جاتىر، ولار تولىققاندى جۇمىس دەڭگەيىندە، ەشقانداي قايشىلىق جوق، - دەپ اتاپ ءوتتى س. اكىمبەكوۆ.

    ول سونداي-اق تاجىكستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى وڭ وزگەرىستەردى دە اتاپ ءوتتى.

    - تاجىكتەر مەن قىرعىزدار اراسىندا دا قايشىلىق جوق، داۋلى ماسەلەلەر بويىنشا كەلىسىمگە قول قويىلدى. ءوڭىر ىشىندە تالقىلاناتىن وزگە دە ورتاق تاقىرىپتار بار، - دەدى ول.

    ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان الەمدىك كۇش ورتالىقتارىمەن كوممۋنيكاتسيادا ەرەكشە ءرول اتقارادى.

    - ءبىزدىڭ جاھاندىق ويىنشىلارمەن قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ ءوز ەرەكشەلىگى بار. ءبىزدى مۋزىكالىق توپتاعى فرونتمەنمەن سالىستىرۋعا بولادى، سونىمەن قاتار بۇل ءبىرتۇتاس انسامبل، - دەدى ول.

    الەم ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
