ورتالىق ازيا مەن ازەربايجان باسشىلارى شولپان-اتا دەكلاراتسياسىنا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شولپان-اتا دەكلاراتسياسى قابىلداندى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسقانىن جازعان ەدىك.
ق ر پرەزيدەنتى ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىق جوسپارىن ازىرلەۋدى ۇسىندى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىندەجاھاندىق ۇدەرىستەردە ورتالىق ازيانىڭ ءرولى سەنىمدى تۇردە ارتىپ، الەمدىك ارەناداعى ايماقتىڭ ءۇنى ايقىن ءارى سالماقتىراق شىعا باستادى دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى.