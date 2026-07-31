KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ورتالىق ازيا مەن ازەربايجان باسشىلارى شولپان-اتا دەكلاراتسياسىنا قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شولپان-اتا دەكلاراتسياسى قابىلداندى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    к
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسقانىن جازعان ەدىك.

    к
    فوتو: اقوردا

    ق ر پرەزيدەنتى ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىق جوسپارىن ازىرلەۋدى ۇسىندى.

    к
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىندەجاھاندىق ۇدەرىستەردە ورتالىق ازيانىڭ ءرولى سەنىمدى تۇردە ارتىپ، الەمدىك ارەناداعى ايماقتىڭ ءۇنى ايقىن ءارى سالماقتىراق شىعا باستادى دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى.

    у
    فوتو: اقوردا
    اقوردا سىرتقى ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور