ورتالىق ازيا اۆتورلارىنا ارنالعان كينوجوبالار بايقاۋى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - ورتالىق ازياداعى كينوجوبالاردى قولداۋعا باعىتتالعان Tolqyn Film Fund قورى ءوڭىر اۆتورلارىنا ارنالعان اشىق بايقاۋ جاريالادى.
قور مالىمەتىنشە، بايقاۋعا وتىنىمدەر 2026 -جىلعى 30 - مامىرعا دەيىن قابىلدانادى. ىرىكتەۋدەن وتكەن ۇزدىك جوبالار وڭىردەگى العاشقى ۆەنچۋرلىك كينوقوردان ينۆەستيتسيا الىپ، تولىقمەتراجدى فيلم رەتىندە جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن.
Tolqyn Film Fund OEIC Ltd. DASCO Capital باسقارۋىندا جۇمىس ىستەيدى جانە استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى الاڭىندا تىركەلگەن. بۇل مودەل جوبالاردى اشىق ءارى زاماناۋي تاسىلمەن قارجىلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قور دايىن سەناري دەڭگەيىندەگى جوبالاردى قولداپ، ولاردى نارىققا شىققانعا دەيىن سۇيەمەلدەيدى. نەگىزگى ماقسات - فيلمدەردى پروكاتقا شىعارۋ، ستريمينگ پلاتفورمالارعا ورنالاستىرۋ جانە حالىقارالىق نارىققا ساتۋ.
قازىرگى ۋاقىتتا قور 5 فيلمگە ينۆەستيتسيا سالىپ، ءوز پورتفەلىن قالىپتاستىرعان. العاشقى جوبالاردىڭ ءبىرى - «ءداستۇر: تەرىس باتا» فيلمى قازاقستانمەن قاتار قىرعىزستان، وزبەكستان، تاجىكستان جانە رەسەي ەلدەرىندە پروكاتقا شىققان.
قور 2028 -جىلدىڭ جازىعا دەيىن 20 عا جۋىق فيلمگە ينۆەستيتسيا سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل قاتاردا تەك قازاقستاندىق ەمەس، ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ بىرلەسكەن جوبالارى دا قامتىلادى.
بايقاۋعا ۇزاقتىعى كەمىندە 75 مينۋت بولاتىن تولىقمەتراجدى كوركەم جانە انيماتسيالىق فيلمدەر قابىلدانادى. قاتىسۋشىلار دايىن سەناري، جوبانىڭ قارجىلىق مودەلى، كوماندا مەن فيلم تۋرالى پرەزەنتاتسيا، سونداي- اق ماركەتينگ جانە ديستريبۋتسيا جوسپارىن ۇسىنۋى ءتيىس.
ىرىكتەۋ ءۇش كەزەڭنەن تۇرادى. الدىمەن كوممەرتسيالىق الەۋەتى جوعارى جوبالاردان شورت- ليست جاسالادى. كەيىن كوماندالار جوبالارىن ساراپشىلار كەڭەسىنىڭ الدىندا قورعايدى. سوڭعى كەزەڭدە ۇزدىك جوبالار ينۆەستيتسيالىق كوميتەت قاراۋىنا ۇسىنىلىپ، قارجىلاندىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانادى.
DASCO Capital كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى دارمەن سادۆاكاسوۆ ورتالىق ازيادا كينو نارىعىن دامىتۋعا زور مۇمكىندىك بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«حالقى 80 ميلليوننان اساتىن وڭىردە، اسىرەسە جاس اۋديتوريا اراسىندا كينوعا سۇرانىس جوعارى. بۇل ۇلكەن كاسسالىق تابىس اكەلەتىن ورتاق نارىق قالىپتاستىرۋعا جول اشادى. ءبىز تەك قازاقستان ەمەس، قىرعىزستان مەن وزبەكستان جوبالارىن دا ينۆەستيتسيالاۋعا مۇددەلىمىز»، - دەدى ول.
ال قور باسشىسى، پروديۋسەر ەرنار كۋرماشيەۆ وڭىرلىك كينويندۋستريانى دامىتۋ ۇزاق مەرزىمدى ماقسات ەكەنىن ايتتى.
«ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ مادەنيەتى مەن مەنتاليتەتى ۇقساس. بۇل - بىرەگەي كينوونىمدەر جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن ۇشتاسقاندا، وڭىرلىك كينو يندۋستريانى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە بولادى»، - دەدى پروديۋسەر.
وتىنىمدەر tolqyn@dasco.kz
ەلەكتروندىق پوشتاسى ارقىلى قابىلدانادى. قوسىمشا اقپاراتتى dasco.kz سايتىنان الۋعا بولادى. بايلانىس تەلەفونى: 77013524465+.