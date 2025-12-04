ورتالىق ارحيۆتە باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ بۇرىن بەلگىسىز بولعان قۇجاتتارى كورمەگە قويىلدى
الماتى. KAZINFORM — ورتالىق مەملەكەتتىك ارحيۆىندە قازاقتىڭ داڭقتى قولباسشىسى، كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى، جازۋشى باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ 115 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان «باۋىرجان مومىش ۇلى جانە جاڭا ارحيۆ دەرەكتەرى» اتتى رەسپۋبليكالىق عىلىمي- پراكتيكالىق كونفەرەنسيا ءوتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- كونفەرەنتسيانىڭ ماقساتى - باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ اسكەري مۇراسىن، قولباسشىلىق ونەرى مەن تۇلعالىق فەنومەنىن جاڭا ارحيۆ دەرەكتەرى نەگىزىندە قايتا زەردەلەۋ. كونفەرەنسيا اياسىندا باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ءومىرى مەن قىزمەتىنە قاتىستى بۇرىن بەلگىسىز بولىپ كەلگەن ءتۇپنۇسقا قۇجاتتاردان قۇرالعان ارنايى ارحيۆ كورمەسى ۇسىنىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءىس-شاراعا تاريحشى عالىمدار، قوعام جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى، ق ر ۇلتتىق ۇلانىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى، ستۋدەنتتەر، ماگيسترانتتار، دوكتورانتتار جانە مەكتەپ وقۋشىلارى قاتىستى.
ايتا كەتەيىك، بيىل مۇحتار اۋەزوۆ پەن باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ كىتاپتارى وزبەك تىلىنە اۋدارىلادى.