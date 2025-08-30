پورتۋگاليادا 14 جاستاعى جاسءوسپىرىم ورمان ءورتىن قويعانىن مويىندادى
استانا. قازاقپارات - 20 -تامىزعا دەيىن پورتۋگاليانىڭ سوت پوليتسياسى ءورت قويۋعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن 52 ادامدى ۇستادى، دەپ حابارلايدى Euronews.
فافە مۋنيتسيپاليتەتىنە قاراستى سەيدوينشادان شىققان 14 جاستاعى جاسءوسپىرىم بىرنەشە ءورت قويعانىن مويىندادى. ونىڭ ارەكەتتەرىنىڭ سالدارىنان بيىل جازدا پورتۋگاليانىڭ سولتۇستىگىندە ورمان ءورتى شىققان. ءجاسوسپىرىم ءجيى ورماندى ايماقتارعا سكۋتەرمەن بارىپ، سىرىڭكەمەن وت تۇتاتىپ، ۇيىنە قايتىپ وتىرعان.
بۇل تۋرالى پورتۋگاليانىڭ سوت پوليسياسى مالىمدەدى.
- مۇمكىن، كامەلەتكە تولماعان بالا مەكتەپتەگى ۇلگەرىمىنىڭ ناشارلىعىنا جانە الەۋمەتتىك بايلانىستارىنىڭ السىزدىگىنە بايلانىستى اشۋ مەن كۇيزەلىستەن وسىنداي ارەكەتكە بارعان بولۋى ىقتيمال، - دەلىنگەن سوت پوليتسياسىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
اتالعان ايماقتاعى قايتالاناتىن ورتتەر تەرگەۋدىڭ باستالۋىنا سەبەپ بولعان.
تەرگەۋدى جۇرگىزگەن براگا سوت پوليسياسى ءىستى پروكۋراتۋراعا جولدادى. كەيىن ول وتباسى جانە بالالار ىستەرى جونىندەگى سوتقا بەرىلەدى.
20 -تامىزعا دەيىن پورتۋگاليادا ءورت قويۋعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن 52 ادام قاماۋعا الىنعان. Lusa اقپارات اگەنتتىگىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، تۇتقىنداۋلاردىڭ باسىم بولىگى تامىز ايىندا جاسالعان.
جۇما تاڭەرتەڭ پورتۋگاليا اۋماعىندا 97 ءورت تىركەلگەن، ءبىراق ولاردىڭ باسىم بولىگى ءسوندىرۋ ساتىسىندا بولعان.
بۇعان دەيىن يسپانياداعى ورمان ءورتى اۋىل شارۋاشىلىعىنا 600 ميلليون ەۋرو شىعىن كەلتىرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.