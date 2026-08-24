پورتۋگاليادا 25 جاستاعى فۋتبولشى جارىس كەزىندە قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - پورتۋگاليادا فۋتبول ماتچى كەزىندە ويىنشى الاڭدا كوز جۇمدى.
انگليانىڭ بىرنەشە كلۋبىندا ونەر كورسەتكەن كيەۆين كاسترو پورتۋگاليانىڭ ءتورتىنشى ديۆيزيونىندا وينايتىن «رەال كلۋبە دە ماسساما» كومانداسىنىڭ باستى جاڭا ويىنشىسى رەتىندە تانىستىرىلعان ەدى، دەپ حابارلايدى euronews.
كيەۆين كاسترو وسى ماۋسىم باستالاردان ەكى ايعا جەتەر-جەتپەس ۋاقىت بۇرىن «رەال كلۋبە دە ماسساما» كومانداسىنىڭ نەگىزگى جاڭا ويىنشىسى رەتىندە تانىستىرىلعان. پورتۋگاليانىڭ ءتورتىنشى ديۆيزيونىندا وينايتىن بۇل كلۋبقا كەلگەن كيەۆين كاسترونىڭ بۇعان دەيىنگى فۋتبولداعى مانسابى ەرەكشە بولعان. ول «سپورتينگ» اكادەمياسىن اياقتاعاننان كەيىن 2021-جىلى انگليانىڭ ەكىنشى دەڭگەيلى چەمپيونشيپ ليگاسىندا «ۆەست برومۆيچ البيون» ساپىندا وينادى. سول كەزدە ول انگليا ليگا كۋبوگى اياسىنداعى «ارسەنالعا» قارسى ماتچتا الاڭعا شىعىپ، جارقىن دەبيۋت جاساعان.
انگولادان جانە سان-تومە مەن پرينسيپيدەن شىققان اتا-انانىڭ ۇلى پورتۋگاليالىق فۋتبولشى سەنبى كۇنى ءوزىنىڭ قازىرگى كلۋبى مەن «ەسترەلا دا امادورا» اراسىنداعى جولداستىق كەزدەسۋ كەزىندە قايعىلى جاعدايدا كوز جۇمدى. ول نەبارى 25 جاستا بولعان.
بۇل - فۋتبول الاڭىندا بولعان تاعى ءبىر كۇتپەگەن ءولىم جاعدايى. ماتچتىڭ 15-مينۋتىندا كيەۆين كاسترو ەسىنەن تانىپ، الاڭعا قۇلاعان. مەديتسينالىق بريگادالاردىڭ كورسەتكەن كومەگىنە قاراماستان، ونى امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. ويىنشى شۇعىل تۇردە اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىمەن، دارىگەرلەر ونىڭ قايتىس بولعانىن كونستاتاتسيالادى.
«ۆەست برومۆيچ البيوننان» كەتكەننەن كەيىن كاسترو انگليانىڭ تومەنگى ديۆيزيوندارىنداعى بىرنەشە كوماندادا ونەر كورسەتىپ، كەيىن پورتۋگالياعا ورالعان.