ورتاشا جالاقى مولشەرى جاريالاندى: ەڭ جوعارى كورسەتكىش قايدا؟
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستانداعى مەديانالىق جانە ورتاشا جالاقى مولشەرى تۋرالى مالىمەت جاريالادى.
II توقساندا ورتاشا ايلىق نومينالدى جالاقى (كاسىپپەن اينالىساتىن شاعىن كاسىپورىنداردى ەسەپكە الماعاندا) 486388 تەڭگە بولدى. ءبىر توقسان ىشىندە ورتاشا جالاقى 5,4 پايىزعا وسكەن.
ەڭ جوعارى ورتاشا جالاقى ماڭعىستاۋ وبلىسىندا (673656 تەڭگە)، استانادا (647920 تەڭگە)، سونداي-اق، اتىراۋ وبلىسىندا (631555 تەڭگە).
الماتىدا ورتاشا جالاقى 610371 تەڭگە، شىمكەنتتە 377710 تەڭگە.
ەڭ تومەن كورسەتكىشتەر جەتىسۋ (377798 تەڭگە)، جامبىل (375456 تەڭگە)، تۇركىستان (370964 تەڭگە) جانە سولتۇستىك قازاقستان (363123 تەڭگە) وبلىستارىندا تىركەلگەن.
II توقساندا جالاقىنىڭ مەديانالىق ءمانى (جالاقى قاتارىنىڭ ورتا دەڭگەيى) 348415 تەڭگە بولعان.