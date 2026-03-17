ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋىنان وراسان زور پايدا كورگەن ماگناتتىڭ ەسىمى اتالدى
گا- حەن چونگ ەسىمدى كورەيالىق ميللياردەر ورمۋز بۇعازى جابىلعاننان كەيىن كۇتپەگەن پايدا كورگەندەردىڭ ءبىرى بولدى. تەڭىزدەگى بلوكادا الەمدىك كەمە قاتىناسى نارىعىن ءدۇر سىلكىندىرگەنىنە قاراماستان، ماگناتتىڭ تابىسى كۇرت وسكەن.
بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى Bloomberg باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، Sinokor كومپانياسىنىڭ باسشىسى تاياۋ شىعىستا سوعىس باستالاردان بىرنەشە اپتا بۇرىن التى مۇناي سۋپەرتانكەرىن ساتىپ الىپ، ولاردى پارسى شىعاناعىنا باعىتتاعان.
ايماقتاعى قويمالار ەكسپورتتىڭ توقتاۋىنا بايلانىستى تەز تولىپ كەتكەننەن كەيىن، چونگتىڭ كومپانياسى ءوز كەمەلەرىن مۇناي ساقتاۋعا جالعا بەرە باستاعان. جالعا الۋ قۇنى تاۋلىگىنە 500 مىڭ دوللارعا جەتكەن، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ون ەسە قىمبات، دەپ اتاپ ءوتتى ساراپشىلار.
"ەندى ول شىعاناقتىڭ جابىلۋىنا بايلانىستى كەمە جالداۋ قۇنى بۇرىن- سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرىلگەننەن كەيىن وراسان پايدا كورىپ وتىر"، - دەلىنگەن جاريالانىمدا.
Bloomberg مالىمەتىنشە، كورەيالىق كاسىپكەردىڭ الەمدىك تانكەر فلوتىنىڭ ەلەۋلى بولىگىن جۋىردا ساتىپ الۋى نارىققا ۇلكەن اسەر ەتكەن. ەندى ول مۇناي داعدارىسىنان ەڭ كوپ پايدا كورەتىندەردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن. اقپان ايىنىڭ سوڭىنا قاراي Sinokor شامامەن 150 سۋپەرتانكەردى باقىلاۋىندا ۇستاعان.
ورمۋز بۇعازى - پارسى شىعاناعى ەلدەرىنەن الەمدىك نارىققا مۇناي مەن سۇيىتىلعان تابيعي گاز جەتكىزىلەتىن نەگىزگى باعىت. الەمدەگى مۇناي، مۇناي ونىمدەرى جانە سۇيىتىلعان تابيعي گاز جەتكىزىلىمىنىڭ شامامەن 20 پايىزى وسى بۇعاز ارقىلى وتەدى.