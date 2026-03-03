ورمۋز بۇعازىنداعى شيەلەنىس: مۇناي باعاسى باررەلىنە 150 دوللارعا بارۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان شابۋىلدارىنان كەيىن نارىقتاردا جەتكىزىلىمدەردىڭ قىسقارۋ سەناريلەرى تالقىلانىپ جاتىر. ساراپشىلار مۇناي باعاسى باررەلىنە 85-150 دوللارعا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن بولجاپ وتىر. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.
ا ق ش-تىڭ ەنەرگەتيكالىق اقپارات باسقارماسىنىڭ (EIA) دەرەكتەرىنە سايكەس، ساۋد ارابياسى مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ارقىلى وتەتىن قۇبىر جەلىلەرى تاۋلىگىنە شامامەن 3,5 ميلليون باررەل بالامالى وتكىزۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
سونىمەن قاتار ا ق ش-تىڭ ستراتەگيالىق مۇناي قورى 415 ميلليون باررەلدى قۇرايتىنى اتاپ ءوتىلدى. ورمۋز بۇعازى ارقىلى جەتكىزىلىمدەردىڭ ۇزاق مەرزىمگە توقتاۋى كۇرت اۋىتقۋلارعا اكەلۋى مۇمكىن، اسىرەسە ازياداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ مارجاسىنا جانە فراحت باعالارىنا اسەر ەتەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، مۇناي رەزەرۆتەرى ىقتيمال جەتكىزىلىم قىسقارۋىن تولىق وتەۋگە جەتكىلىكسىز بولۋى مۇمكىن. ولار مۇناي باعاسى باررەلىنە 85-150 دوللارعا دەيىن ءوسۋى ىقتيمال دەپ بولجايدى.
جاپونيا مۇناي يمپورتىنىڭ شامامەن 72 پايىزىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى الادى
سونىمەن قاتار ستراتەگيالىق تەڭىز وتكەلدەرىنىڭ ءبىرى - ورمۋز بۇعازىنا ەلدەردىڭ تاۋەلدىلىك دەڭگەيى دە نازار اۋدارتادى. بۇل بۇعاز ارقىلى كۇن سايىن شامامەن 20 ميلليون باررەل مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرى تاسىمالدانادى.
وسى دەرەكتەرگە سايكەس، جاپونيا مۇناي يمپورتىنىڭ شامامەن 72 پايىزىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى جەتكىزەدى، ال وڭتۇستىك كورەيادا بۇل كورسەتكىش 65 پايىزدى قۇرايدى.
ازيانىڭ ءىرى ەكونوميكالارى - قىتاي مەن ءۇندىستان ءۇشىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن باعىتقا تاۋەلدىلىك شامامەن 50 پايىزعا تەڭ.
ەۋروپادا ورتاشا تاۋەلدىلىك دەڭگەيى 18 پايىز بولسا، ا ق ش-تىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن جەتكىزىلىمدەرگە تاۋەلدىلىگى شامامەن 2 پايىز دەڭگەيىندە باعالانادى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە تىرىسقان كەز كەلگەن كەمەنى اتاتىنىن مالىمدەدى.
ال مۇناي باعاسى باررەلىنە 100 دوللارعا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن.
سونداي-اق قازاقستان جانە وپەك+ ۇيىمىنا مۇشە باسقا جەتى ەل ساۋىردەن باستاپ مۇناي ءوندىرىسىن ارتتىرادى.