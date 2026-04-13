ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي تاسىمالداۋ پاندەمياداعى دەڭگەيدەن دە تومەن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يزرايلدىڭ 28-اقپاندا باستالعان شابۋىلدارىنان كەيىن يران ءىس جۇزىندە جاپقان ورمۋز بۇعازى ارقىلى تاسىمالداۋداعى ۇزىلىستەرگە بايلانىستى ناۋرىز ايىندا مۇنايدى تەڭىز ارقىلى تاسىمالداۋ COVID-19 پاندەمياسى كەزىندەگى دەڭگەيدەن تومەن ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋىنا دەيىن جاھاندىق مۇناي مەن تابيعي گاز تاسىمالداۋدىڭ ماڭىزدى ورتالىعى بولعان ورمۋز بۇعازى ارقىلى كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 130 كەمە وتسە، قاقتىعىس باستالعاننان بەرى ولاردىڭ سانى ءبىر تاڭبالى ساندارعا دەيىن قىسقارعان.
- 8-ساۋىردە يزرايلدى قوسا العاندا ا ق ش پەن يران اراسىندا شابۋىلداردى توقتاتۋ جانە ورمۋز بۇعازىن اشۋ شارتىمەن قول جەتكىزىلگەن اتىستى ەكى اپتاعا ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم تاراپتار اراسىندا كەلىسسوز جۇرگىزىلەتىنىنە ءۇمىت ۇيالاتقانىمەن، يزرايل باسشىلىعى كەلىسىمگە ليۆان ماسەلەسى كىرمەيدى دەپ مالىمدەپ، ليۆانعا شابۋىلدارىن جالعاستىرىپ كەلەدى، ال يراننىڭ اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىن بۇزۋ تۋرالى مالىمدەمەلەرى بۇعاز ارقىلى وتۋدە شيەلەنىس تۋدىرىپ وتىر، - دەلىنگەن جاريالانىمدا.
«ورمۋز تاۋەكەلدەرىنىڭ» الەمدىك مۇناي لوگيستيكاسىنا اسەرى تۋرالى
بۇعازدىڭ ءىس جۇزىندە جابىلۋى تاسىمالداناتىن جۇك ماسساسىنا دا، ونى تاسىمالداۋ قاشىقتىعىنا دا، كورسەتەتىن جۇك كولەمىنىڭ نەگىزگى ولشەمى توننا- ميل كورسەتكىشىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتتى.
تەڭىز باعدارلامالىق جاساقتاماسى مەن دەرەكتەردى تالداۋعا ماماندانعان امەريكالىق Veson Nautical كومپانياسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، بۇعازدىڭ جابىلۋىنان ەڭ كوپ زارداپ شەككەن كەمەلەر توبى پارسى شىعاناعىنان مۇناي تاسىمالداۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى - شيكى مۇناي تاسىمالداۋشى سۋپەرتانكەرلەرى (VLCC) بولدى.
ناۋرىز ايىندا بۇل سۋپەرتانكەرلەردىڭ «توننا-ءميلى» وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 20 پايىزعا، ال ءبىر كەمەگە تيەسىلى كولەمى 27 پايىزعا تومەندەدى. بۇل كوپتەگەن VLCC كەمەلەرىنىڭ ءىس جۇزىندە جۇكسىز قالىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
8-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا پارسى شىعاناعىنىڭ ىشكى بولىگىندە 73 VLCC بولدى، ولاردىڭ 58 ءى ايماقتاعى پورتتارعا توقتاعاننان كەيىن شىعاناقتان شىعا الماعاندىقتان، «تۇرىپ قالعان» دەپ جىكتەلدى. دۇنيە جۇزىندە 911 VLCC جۇمىس ىستەيتىنىن ەسكەرگەندە، الەمدىك فلوتتىڭ 6,3 پايىزى پارسى شىعاناعىندا تۇر.
- VLCC فلوتىنىڭ جالپى كولەمى 280,9 ميلليون توننا. ونىڭ 17,9 ميلليونى پارسى شىعاناعىندا بوس تۇر. بۇل «ورمۋز تاۋەكەلدەرىنىڭ» جاھاندىق مۇناي لوگيستيكاسىنا اسەرىن ايقىن تانىتىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى باسىلىم.
پارسى شىعاناعىنان تىس ساۋدا جولدارى ۇلكەن كولەمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر
سۋپەرتانكەرلەرگە قاراعاندا ورمۋز بۇعازىنا تىكەلەي تاۋەلدى ەمەس بالاما قىسقا جانە ورتا باعىتتاردا جۇمىس ىستەيتىن Aframax جانە Suezmax ورتا جانە ءىرى تانكەرلەرى بۇل پروتسەستەن از زارداپ شەكتى، دەپ اتاپ ءوتتى باسىلىم.
ناۋرىز ايىندا Aframax تانكەرىنىڭ توننا-ءميلى جىلدىق ماندە 7 پايىزعا، ال ءبىر كەمەگە شاققانداعى كولەم 10 پايىزعا ءوستى. بۇل ءوسىم پارسى شىعاناعىنان تىس ساۋدا جولدارىنىڭ نەگىزىنەن جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن كورسەتەدى. Aframax-تىڭ مەكسيكا شىعاناعىنداعى ەكسپورتىنىڭ ءوسىمى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 23 پايىزعا ءوسۋى توننا-ميلدى 15 پايىزعا ارتتىردى. وڭتۇستىك-شىعىس ازيادا ەكسپورت كولەمىنىڭ 28,5 پايىزعا تومەندەۋىنە، كەمەلەر قاشىقتىعىنىڭ ارتۋىنا قاراماستان توننا-ميل شامامەن 50 پايىزعا ءوستى.
Suezmax تانكەرلەرىنە كەلەتىن بولساق، توننا-ميل ءىس جۇزىندە وزگەرىسسىز قالدى، جىلدىق كورسەتكىش 1 پايىزعا، ال كەمەگە شاققانداعى كولەم 5 پايىزعا تومەندەدى. باسىلىمنىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇل ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتۋگە تاۋەلدى ەمەس باعىتتاردىڭ جالپى جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن كورسەتەدى.
VLCC، Aframax جانە Suezmax تانكەرلەرىن قوسا العاندا جالپى توننا-ميل كولەمى ناۋرىز ايىندا جىلدىق كورسەتكىشتەن 13,7 پايىزعا قىسقاردى. وسى تومەندەۋدىڭ ناتيجەسىندە تەڭىز ارقىلى مۇناي تاسىمالداۋ COVID-19 پاندەمياسى كەزىندە بايقالعان ەڭ تومەنگى ايلىق كولەمنەن دە از بولدى.
تەڭىز ارقىلى تاسىمالداناتىن مۇناي كولەمى ناۋرىز ايىندا وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 17,9 پايىزعا قىسقاردى
Veson Nautical ساۋدا اناليتيكاسى ءبولىمىنىڭ باسشىسى گرەم كلوۋز انادولى اگەنتتىگىنە اقپان ايىندا كۇنتىزبەلىك ەرەكشەلىكتەرگە بايلانىستى ءالسىز دەرەكتەر كورسەتىلگەنىن جانە سالىستىرۋ ءۇشىن قولدانىلمايتىنىن، ال ناۋرىز ايىنداعى دەرەكتەر نارىقتاعى شوكتى انىق كورسەتىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
كلوۋز اتاپ وتكەندەي، ناۋرىز ايىندا تەڭىز ارقىلى تاسىمالداناتىن مۇناي كولەمى جىلدىق كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 17,9 پايىزعا قىسقاردى.
- ناقتى كولەم ءسال جوعارى بولۋى مۇمكىن، سەبەبى پارسى شىعاناعىندا كۇتىپ تۇرعان جۇك تيەلگەن كەمەلەر ءالى دە تەڭىزدە دەپ سانالىپ وتىر. اقپان ايىنداعى تومەندەۋدى ەسەپتەمەگەندە، بۇل 2020-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن بەرى ەڭ تومەنگى ايلىق كولەم، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
تالداۋشى ازياداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى قاقتىعىس باستالعانعا دەيىن دە اتلانت باسسەينىنەن شيكى مۇنايىن ساتىپ الۋدى ارتتىرا باستاعانىن ءتۇسىندىردى.
- ءساۋىر ايى وتە كۇردەلى بولادى. ەگەر ازيالىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى پارسى شىعاناعىنان جوعالعان جەتكىزىلىمدەردى شىنىمەن اتلانت باسسەينىندەگى جەتكىزىلىمدەر ەسەبىنەن وتەسە، VLCC توننا-ميلى قالپىنا كەلە باستاپ، ءجۇزۋدىڭ ورتاشا قاشىقتىعى قاقتىعىسقا دەيىنگى دەڭگەيمەن سالىستىرعاندا ارتۋى ءتيىس، - دەپ قوستى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، امەريكالىق اسكەري كۇشتەر 13-ساۋىردە يران ماڭىنداعى تەڭىز قاتىناسىن شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزەدى.
سونداي-اق يران مەن اقش پاكىستانداعى كەلىسسوزدەردە سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلە الماعانىن جازدىق.
سوڭعى 24 ساعات ىشىندە كەلىسسوزدەر ورمۋز بۇعازى، يادرولىق باعدارلاما، اسكەري وتەماقىلار، سانكسيالاردى جويۋ جانە يرانعا جانە وڭىردەگى سوعىستى تولىق توقتاتۋ سياقتى نەگىزگى تاقىرىپتاردىڭ ءارتۇرلى اسپەكتىلەرىن تالداۋعا ارنالدى.