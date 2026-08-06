KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «ورمەكشى ادام» فيلمى ەشقاشان اياقتالمايدى

    استانا. قازاقپارات - Sony Pictures ستۋدياسى «ورمەكشى ادام» تۋرالى فيلمدەردى توقتاتا المايدى. سەبەبى Marvel-پەن جاسالعان كەلىسىمگە سايكەس، ەگەر ستۋديا بەلگىلى ءبىر مەرزىم ىشىندە جاڭا فيلم شىعارماسا، كەيىپكەردىڭ كينوقۇقىعى ءوز يەسىنە قايتارىلادى، دەپ حابارلايدى docslib.org.

    «Өрмекші адам» фильмі
    سۋرەت: Sony Pictures/Marvel

    بۇل كەلىسىم 1998 -جىلى جاسالعان. سول كەزدە قارجىلىق قيىندىققا تاپ بولعان Marvel Entertainment «ورمەكشى ادامنىڭ» كينوقۇقىقتارىن Sony Pictures كومپانياسىنا شامامەن 7 ميلليون ا ق ش دوللارىنا ساتقان. الايدا كەلىسىمدە ماڭىزدى شارت قاراستىرىلعان: Sony ءار 5 جىل 9 اي سايىن ورمەكشى ادامعا قاتىستى جاڭا تولىقمەتراجدى فيلمدى پروكاتقا شىعارۋى ءتيىس. ەگەر بۇل تالاپ ورىندالماسا، قۇقىق اۆتوماتتى تۇردە Marvel-گە قايتارىلادى.

    وسى سەبەپتى سوڭعى جيىرما جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە كورەرمەندەر بىرنەشە بۋىنداعى پيتەر پاركەردى، سونداي-اق «Venom» ،«Morbius» جانە «Spider- Verse» سەكىلدى جوبالاردى تاماشالادى. بۇل فيلمدەردىڭ بارلىعى Sony-دىڭ فرانشيزاعا يەلىك ەتۋ قۇقىعىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى.

    ستۋديا ءۇشىن بۇل ستراتەگيا كوممەرتسيالىق تۇرعىدان دا ءتيىمدى بولىپ وتىر. سوڭعى شىققان «Spider- Man: Brand New Day» فيلمى العاشقى دەمالىس كۇندەرىنىڭ وزىندە الەمدىك پروكاتتان 927 ميلليون دوللار جيناپ، جىلدىڭ ەڭ تابىستى كينوجوبالارىنىڭ بىرىنە اينالدى.

    ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، قازىرگى قارقىن ساقتالسا، فيلمنىڭ جالپى كاسسالىق ءتۇسىمى 1 ميلليارد دوللاردان اسۋى مۇمكىن.

    وسىلايشا، «ورمەكشى ادام» تۋرالى فيلمدەردىڭ ۇزدىكسىز شىعۋى تەك كورەرمەن سۇرانىسىمەن عانا ەمەس، Sony Pictures ءۇشىن فرانشيزاعا دەگەن قۇقىقتى ساقتاپ قالۋدىڭ ماڭىزدى زاڭدىق تالابىمەن دە بايلانىستى.

    مادەنيەت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور