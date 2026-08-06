«ورمەكشى ادام» فيلمى ەشقاشان اياقتالمايدى
استانا. قازاقپارات - Sony Pictures ستۋدياسى «ورمەكشى ادام» تۋرالى فيلمدەردى توقتاتا المايدى. سەبەبى Marvel-پەن جاسالعان كەلىسىمگە سايكەس، ەگەر ستۋديا بەلگىلى ءبىر مەرزىم ىشىندە جاڭا فيلم شىعارماسا، كەيىپكەردىڭ كينوقۇقىعى ءوز يەسىنە قايتارىلادى، دەپ حابارلايدى docslib.org.
بۇل كەلىسىم 1998 -جىلى جاسالعان. سول كەزدە قارجىلىق قيىندىققا تاپ بولعان Marvel Entertainment «ورمەكشى ادامنىڭ» كينوقۇقىقتارىن Sony Pictures كومپانياسىنا شامامەن 7 ميلليون ا ق ش دوللارىنا ساتقان. الايدا كەلىسىمدە ماڭىزدى شارت قاراستىرىلعان: Sony ءار 5 جىل 9 اي سايىن ورمەكشى ادامعا قاتىستى جاڭا تولىقمەتراجدى فيلمدى پروكاتقا شىعارۋى ءتيىس. ەگەر بۇل تالاپ ورىندالماسا، قۇقىق اۆتوماتتى تۇردە Marvel-گە قايتارىلادى.
وسى سەبەپتى سوڭعى جيىرما جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە كورەرمەندەر بىرنەشە بۋىنداعى پيتەر پاركەردى، سونداي-اق «Venom» ،«Morbius» جانە «Spider- Verse» سەكىلدى جوبالاردى تاماشالادى. بۇل فيلمدەردىڭ بارلىعى Sony-دىڭ فرانشيزاعا يەلىك ەتۋ قۇقىعىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
ستۋديا ءۇشىن بۇل ستراتەگيا كوممەرتسيالىق تۇرعىدان دا ءتيىمدى بولىپ وتىر. سوڭعى شىققان «Spider- Man: Brand New Day» فيلمى العاشقى دەمالىس كۇندەرىنىڭ وزىندە الەمدىك پروكاتتان 927 ميلليون دوللار جيناپ، جىلدىڭ ەڭ تابىستى كينوجوبالارىنىڭ بىرىنە اينالدى.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، قازىرگى قارقىن ساقتالسا، فيلمنىڭ جالپى كاسسالىق ءتۇسىمى 1 ميلليارد دوللاردان اسۋى مۇمكىن.
وسىلايشا، «ورمەكشى ادام» تۋرالى فيلمدەردىڭ ۇزدىكسىز شىعۋى تەك كورەرمەن سۇرانىسىمەن عانا ەمەس، Sony Pictures ءۇشىن فرانشيزاعا دەگەن قۇقىقتى ساقتاپ قالۋدىڭ ماڭىزدى زاڭدىق تالابىمەن دە بايلانىستى.