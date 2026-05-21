ونەرپازدارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك ستيپەنديا كولەمى 2 ەسە وسەدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياعا ۇلتتىق مارتەبە بەرىلۋى ورىندى. بۇل تۋرالى اقوردادا مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە ۇلت رۋحانياتىنا ادال قىزمەت ەتىپ جۇرگەن مامانداردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرمىن. ماسەلەن، سوڭعى 5 جىلدا ولاردىڭ جالاقىسى 2 ەسە ۇلعايدى. بيىلدان باستاپ ونەرپازدارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك ستيپەنديا كولەمى 2 ەسە وسەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، تەك بىلتىردىڭ وزىندە ەلىمىزدە 61 مادەنيەت نىسانى سالىندى. 250 دەن استام مەكەمەگە جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. وتكەن جىلى پرەزيدەنت جارلىعىمەن ءۇش بىردەي مۇراجايعا ۇلتتىق مارتەبە بەرىلدى. بۇل جۇمىس بيىل دا جالعاسىن تابادى.
- مەنىڭشە، م. گوركي اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس دراما تەاترىنا جانە ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياعا ۇلتتىق مارتەبە بەرىلسە ورىندى بولار ەدى. سونداي-اق س. مۇقانوۆ اتىنداعى وبلىستىق قازاق دراما تەاترىنا اكادەميالىق مارتەبە بەرۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن. اتالعان ونەر ۇجىمدارى تۇتاس ەلىمىزدىڭ رۋحاني مۇراسىن بايىتۋعا ولشەۋسىز ۇلەس قوسىپ كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
