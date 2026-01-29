ورازا-2026: العاش اۋىز بەكىتكەندە نەنى ەسكەرۋ كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - رامازان ايى باستالۋىنا ءبىر ايعا جۋىق ۋاقىت قالدى. ورازا - مۇسىلماندار ءۇشىن ماڭىزدى قۇلشىلىقتىڭ ءبىرى. ول - تەك اس-سۋدان تىيىلۋ ەمەس، رۋحاني كەمەلدەنىپ، سابىر ساقتاپ، ءوزىن-ءوزى تاربيەلەيتىن ەرەكشە عيبادات.
رامازان 2026: العاش اۋىز بەكىتەتىندەرگە كەڭەس
ورازانى العاش رەت ۇستاۋعا نيەتتەنگەن جان ءۇشىن وڭاي بولماسى انىق. ەگەر بۇرىن ورازا ۇستاپ كورمەسەڭىز، بىردەن كىرىسۋ قيىن بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ءوزىڭىزدى بىرتىندەپ دايىنداۋ قاجەت.
تاماق تانۋ رەجيمىن رەتتەڭىز، تاڭعى جانە كەشكى استى ۋاقىتىلى ءىشىپ ۇيرەنىڭىز. ورازا باستالعانعا دەيىن بىرنەشە كۇن ءبىر ۋاقىتتا تاماقتانىپ، اۋىز بەكىتۋگە داعدىلانىڭىز.
ورازادا دۇرىس تاماقتانۋ ماڭىزدى. سارەسىدە كۇردەلى كومىرسۋلار (بوتقا، قارا نان، كوكونىستەر)، اقۋىز (جۇمىرتقا، ەت، سۇزبە) جانە سۋ ىشكەن ءجون. ال اۋىز اشاردا اسقازانعا سالماق تۇسىرمەس ءۇشىن جەڭىل تاماقتاردان باستاۋ كەرەك (ءسۇت ونىمدەرى، قۇرما، سورپا). دۇرىس تاماقتانۋ ءسىزدىڭ قۋاتىڭىزدى ساقتاۋعا جانە كۇنى بويى ءوزىڭىزدى سەرگەك سەزىنۋگە كومەكتەسەدى.
باستاپقىدا قيىندىق سەزىنسەڭىز، ءوزىڭىزدى قيناماڭىز، باستىسى - نيەت پەن تالپىنىس
ورازا تەك اشتىقپەن شەكتەلمەيتىنىن ءتۇسىنۋ ماڭىزدى. بۇل - رۋحاني تازارۋ، ءوز-ءوزىڭدى باقىلاۋ جانە ىشكى جان دۇنيەڭدى دامىتۋ كەزەڭى. كوپتەگەن ادام ورازا ارقىلى جاڭا ادەت قالىپتاستىرىپ، ءوزىن جاڭا قىرىنان تانيدى.
ەگەر اينالاڭىزدا ورازا ۇستايتىن ادامدار بولسا، ولارمەن بىرگە ۇستاۋ سىزگە جەڭىل بولادى.
ءار كۇنىڭىزدى جەتىستىك رەتىندە قابىلداپ، ءوزىڭىزدى ماقتاپ وتىرىڭىز. ورازا ۇستاۋ - ەرىك-جىگەردى قاجەت ەتەتىن عيبادات، سوندىقتان كىشكەنتاي جەڭىستىڭىز ءۇشىن ءوزىڭىزدى ماراپاتتاڭىز.
2026-جىلى ورازا قاشان باستالادى؟
2026-جىلى رامازان ايى 19-اقپاندا باستالادى. ءبىراق ءپاتۋا ماماندارى ءدىني مەرەكەلەردىڭ ناقتى كۇندەرى جاڭا اي كورىنۋىنە بايلانىستى كورسەتىلگەن ۋاقىتتان ءبىر كۇن شەگەرىلۋى نەمەسە العا جىلجۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن بولاتىن.