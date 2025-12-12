ورالدا مۇز ۇستىندە جۇرگەن اققۋ بەينەتاسپاعا ءتۇسىپ قالدى
ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىنداعى سادوۆسكوە كولىندە اققۋدىڭ مۇز ۇستىندە جۇرگەنى تۋرالى بەينەجازبا الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاندى.
بەلگىلى باعبان، ورالداعى بوتانيكالىق باقتىڭ باسشىسى قايرات كارىموۆتىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، كولدەگى مۇزدىڭ قاتقانىنا ءبىراز بولدى، اياز كۇشەيىپ كەلەدى.
- اققۋلار ءالى كولدە مۇز ۇستىندە ءجۇر. بيىلعى بالاپاندار. نەلىكتەن ەكەنى بەلگىسىز، ۇشۋعا اسىعار ەمەس. مۇنىڭ سەبەبى، بالاپاندار الىسقا ۇشۋعا كۇش جيناماعان بولار. ۇلكەندەرى سولاردى كۇتىپ جۇرگەن سياقتى. كۇن سايىن سولارعا قاراپ قويىپ، الاڭدايمىن، - دەيدى ق. كارىموۆ.
وسى وقيعاعا وراي Kazinform ءتىلشىسى ورالدىق ورنيتولوگ-عالىم ميحايل شپيگەلماننىڭ پىكىرىن بىلگەن ەدى.
- اققۋلاردىڭ قىستاپ شىعۋى مۇمكىن ەمەس. ويتكەنى ولار سۋ وسىمدىكتەرىمەن قورەكتەنەدى. قار جاۋىپ، مۇز قاتقاننان كەيىن جىلى جاققا كەتە الماسا، تۇلكى جەپ قويادى. مەنىڭشە، اققۋلاردى امان الىپ قالۋدىڭ ءبىر جولى - جەكە ءۇيى بار تۇرعىندار ولاردى قازدارمەن بىرگە اسىراپ شىعۋى كەرەك، - دەدى م. شپيگەلمان.
اۆتور
عايساعالي سەيتاق