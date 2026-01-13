ورالدا مەديتسينا قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانعان: تۇرعىنعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىندا تۇرعىننىڭ مەديتسينا قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانعانى جونىندە الەۋمەتتىك جەلىدە بەينەجازبا جاريالاندى.
بەينەجازبادا كورىنىپ تۇرعانىنداي، ەر ادام مەن مەديتسينا قىزمەتكەرى اراسىندا جانجال تۋىنداعان. سالدارىنان قۇقىق بۇزۋشى مەديتسينا قىزمەتكەرىن بىرنەشە رەت يتەرىپ جىبەرگەن. بۇدان كەيىن اۋرۋحانا قىزمەتكەرلەرى اراشا تۇسكەن.
وقيعا قالالىق كوپبەيىندى اۋرۋحانادا قاڭتاردىڭ 10 ىنان 11 ىنە قاراعان ءتۇنى بولعان.
ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتكەنىندەي، ورال قالاسىنداعى مەديتسينا مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنەن ەر ادامنىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن.
- وقيعا ورنىنا جەدەل تۇردە پوليتسيا ناريادتارى جىبەرىلدى. اتالعان ازامات ۇستالىپ، پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. بۇزاقىلىق دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىرگى كەزدە وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. پوليتسيا قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە كۇش قولدانعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن ەسكەرتەدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.