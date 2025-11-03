ورالدا اۆتوگاز قۇيۋ ستانسيالارىندا ۇزىن- سونار كەزەك تىيىلماي تۇر
ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىندا جۇرگىزۋشىلەردىڭ اۆتوگاز قۇيۋ ستانسيالارىندا ساعاتتاپ كەزەككە تۇراتىنى جونىندە شاعىم جاساۋى جيىلەدى.
ورال قالاسىنىڭ تۇرعىنى بولات ءىزباساروۆتىڭ Kazinform تىلشىسىنە ءمالىم ەتكەنىندەي، جۇرگىزۋشىلەر كەزەككە ءۇش-ءتورت ساعات بويى تۇرۋعا ءماجبۇر.
- وتكەن ايدىڭ باسىنان 15-قازانعا دەيىن سۇيىتىلعان مۇناي گازى بولدى. ال 15-قازاننان بەرى جارتى ايدان استى، كۇندە وسى. گاز تاپشىلىعى بۇرىن دا بولدى عوي، ءبىراق ءدال مۇنداي ەمەس ەدى. زاچاگان كەنتىندەگى وسى ستانسياعا كەزەككە تۇرعان ءجۇز شاقتى كولىك «جاڭگىر حان» ساۋدا ۇيىنە دەيىن ءتىزىلىپ تۇر. باسقا دا ستانسيالاردا جاعداي وسىنداي. كەزەگىمىز جەتكەندە، گاز ءبىتىپ قالادى. ءوزىمىز مۇناي، گاز وندىرەتىن ولكەدە وتىرساق تا، ماسەلە ەش شەشىلەر ەمەس، - دەدى بولات ءىزباساروۆ.
وسىعان وراي ارنايى جولدانعان ساۋالعا ب ق و ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسى جاۋاپ بەردى.
باسقارما مالىمەتىنە قاراعاندا، بيىلعى 4-توقسانداعى جەتكىزۋ جوسپارىنا سايكەس قاراشا ايىندا «جايىق مۇناي» ج ش س-دان وبلىسقا 3785 توننا سۇيىتىلعان مۇناي گازى قاراستىرىلعان.
- 2-قاراشاعا دەيىن سونىڭ 321 تونناسى جونەلتىلدى، بۇل - جوسپاردىڭ 8,5 پايىزى. 3-قاراشا كۇنى تاعى 170 توننا گاز جەتكىزىلمەكشى. قازىرگى ۋاقىتتا 40 اۆتوگاز قۇيۋ ستانسياسىندا ساتۋ شەكتەۋسىز جۇرگىزىلىپ جاتىر (بەكەتتەردە قور ازايعاندىقتان، كولەمدەر كەلگەنگە دەيىن ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى). ال 64 اۆتوگاز قۇيۋ ستانسياسىندا سۇيىتىلعان مۇناي گازىن ساتۋعا شەكتەۋ قويىلدى. اپتانىڭ اياعىندا جاعداي تۇراقتالادى دەپ كۇتىلۋدە. شەكتى بولشەك ساۋدا باعاسى - ليترىنە 85 تەڭگەدەن، 200 كيلومەتردەن استام قاشىقتىقتاعى شالعاي اۋداندار ءۇشىن - 90 تەڭگە، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا سۇيىتىلعان گاز تاپشىلىعى نەلىكتەن بايقالىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى بەنزين مەن گاز باعاسىنا قاتىستى شاعىمداردى قابىلدايتىن جەلى اشتى.