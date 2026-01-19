ورالدا ادام ءولتىرىپ، حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن قاسكوي ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ورالدا پوليتسيا حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن ازاماتتى قولعا ءتۇسىردى، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وتكەن جىلدارداعى قىلمىستىڭ اشىلۋىن ءجىتى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.
اتاپ ايتقاندا، 17-قاڭتاردا ورالدا باتىس قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ەكسترەميزمگە قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قىلمىستىق پوليتسيا باسقارماسىمەن بىرلەسىپ، «بەركۋت» ارنايى جاساعىنىڭ كۇشتىك قولداۋىمەن 33 جاستاعى ازاماتتى ۇستادى.
- ۇستاۋ جەدەل اقپارات نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلدى. انىقتالعانداي، اتالعان ازامات ورال قالاسى اۋماعىندا جاسالعان ەر ادامدى ءولتىرۋ دەرەگى بويىنشا اسا اۋىر قىلمىس جاساعانى ءۇشىن 2024-جىلدان بەرى حالىقارالىق ىزدەۋدە بولعان. قازىر كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. اتالعان دەرەك بويىنشا قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وتكەن جىلدارداعى اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستاردى اشۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر.
