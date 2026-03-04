ورالدا 4000 جاستىڭ ءۇنى جاڭعىردى: رەفەرەندۋمدى قولداۋعا ارنالعان فورۋم ەل نازارىن اۋداردى
ورال. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 3-ناۋرىزدا جايىق ارەنا سپورت كەشەنىندە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم قارساڭىندا اۋقىمدى جاستار فورۋمى ءوتتى.
ءىس-شاراعا ورال قالاسى مەن باتىس قازاقستان وبلىسىنان 4000 نان استام جاس جينالدى.
فورۋم زاماناۋي فورماتتا ۇيىمداستىرىلىپ، كونستيتۋتسيانىڭ قوعام دامۋىنداعى ءرولى، ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك جانە ەل بولاشاعى كەڭىنەن تالقىلاندى. سپيكەرلەر جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ساياسي جۇيەگە، ەكونوميكاعا جانە قوعامدىق كەلىسىمگە اسەرىن اتاپ ءوتتى. قاتىسۋشىلار رەفەرەندۋمنىڭ ماڭىزىن قولداپ، بەلسەندى پوزيتسيا تانىتۋعا دايىن ەكەندەرىن ءبىلدىردى.
كەشتىڭ اسەرلى ءساتى - 2000 جارىقشامنان قۇرالعان «تاڭداۋ» سيمۆولى. درونمەن تۇسىرىلگەن كورىنىس جاستاردىڭ بىرلىگى مەن ورتاق ۇستانىمىن ايشىقتادى. الەۋمەتتىك جەلىدە #ءبىزقولدايمىز حەشتەگى كەڭ قولداۋ تاپتى.
مادەني باعدارلامادا Rafa، الينا گەرتس جانە حەدلاينەر نۇرجان كەرمەنبايەۆ ونەر كورسەتتى.
فورۋم سوڭىندا مىڭداعان جاس «اتامەكەن» ءانىن بىرگە ورىنداپ، جاڭا كونستيتۋتسيانى قولدايتىنىن جانە ەل بولاشاعىنا بەيجاي قارامايتىنىن ناقتى كورسەتتى.