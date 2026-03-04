ق ز
    11:40, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ورالدا 4000 جاستىڭ ءۇنى جاڭعىردى: رەفەرەندۋمدى قولداۋعا ارنالعان فورۋم ەل نازارىن اۋداردى

    ورال. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 3-ناۋرىزدا جايىق ارەنا سپورت كەشەنىندە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم قارساڭىندا اۋقىمدى جاستار فورۋمى ءوتتى.

    референдумды қолдауға арналған форум
    فوتو: ب ق و اكىمدىگى

    ءىس-شاراعا ورال قالاسى مەن باتىس قازاقستان وبلىسىنان 4000 نان استام جاس جينالدى.

    референдумды қолдауға арналған форум
    فوتو: ب ق و اكىمدىگى

     

    فورۋم زاماناۋي فورماتتا ۇيىمداستىرىلىپ، كونستيتۋتسيانىڭ قوعام دامۋىنداعى ءرولى، ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك جانە ەل بولاشاعى كەڭىنەن تالقىلاندى. سپيكەرلەر جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ساياسي جۇيەگە، ەكونوميكاعا جانە قوعامدىق كەلىسىمگە اسەرىن اتاپ ءوتتى. قاتىسۋشىلار رەفەرەندۋمنىڭ ماڭىزىن قولداپ، بەلسەندى پوزيتسيا تانىتۋعا دايىن ەكەندەرىن ءبىلدىردى.

    референдумды қолдауға арналған форум
    فوتو: ب ق و اكىمدىگى

    كەشتىڭ اسەرلى ءساتى - 2000 جارىقشامنان قۇرالعان «تاڭداۋ» سيمۆولى. درونمەن تۇسىرىلگەن كورىنىس جاستاردىڭ بىرلىگى مەن ورتاق ۇستانىمىن ايشىقتادى. الەۋمەتتىك جەلىدە #ءبىزقولدايمىز حەشتەگى كەڭ قولداۋ تاپتى.

    مادەني باعدارلامادا Rafa، الينا گەرتس جانە حەدلاينەر نۇرجان كەرمەنبايەۆ ونەر كورسەتتى.

    референдумды қолдауға арналған форум
    فوتو: ب ق و اكىمدىگى

    فورۋم سوڭىندا مىڭداعان جاس «اتامەكەن» ءانىن بىرگە ورىنداپ، جاڭا كونستيتۋتسيانى قولدايتىنىن جانە ەل بولاشاعىنا بەيجاي قارامايتىنىن ناقتى كورسەتتى.

    референдумды қолдауға арналған форум
    فوتو: ب ق و اكىمدىگى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
