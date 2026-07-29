ورالدا توتەنشە جاعداي جاريالاندى
ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىنىڭ اۋماعىندا جەرگىلىكتى اۋقىمداعى تابيعي سيپاتتاعى توتەنشە جاعداي جاريالاندى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانىنداي، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ قالىپتان تىس جوعارى بولۋىنا بايلانىستى زاچاگان كەنتىنەن شامامەن 15 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار پوليگونىنىڭ اۋماعىندا ءورت شىققان ەدى.
ءورتتىڭ جالپى اۋماعى - 12 گەكتار. ورال قالاسى اكىمدىگىنەن ءمالىم ەتكەنىندەي، ءورت تۋرالى حابار تۇسكەن ساتتەن باستاپ «ءتىلسىز جاۋدى» وقشاۋلاۋ جانە ءسوندىرۋ جۇمىستارى دەرەۋ ۇيىمداستىرىلدى. ءورت وشاقتارىنا ۇزدىكسىز سۋ بەرىلىپ، سوندىرىلگەن اۋماقتار توپىراقپەن جابىلىپ جاتىر.
ءورتتى تولىق ءسوندىرۋ ءۇشىن قازىرگى ۋاقىتتا وقيعا ورنىندا 34 ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.
قالىپتاسقان جاعدايعا بايلانىستى ورال قالاسىنىڭ اۋماعىندا جەرگىلىكتى اۋقىمداعى تابيعي سيپاتتاعى توتەنشە جاعداي جاريالاندى.
توتەنشە جاعدايدى جويۋ جونىندەگى ءىس-شارالاردى باسقارۋ ورال قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى جاندوس دۇيسەنعاليەۆكە جۇكتەلدى.
- جاعداي تۇراقتى باقىلاۋدا. ءورتتى تولىق ءسوندىرۋ جانە ءتۇتىننىڭ تارالۋىن بارىنشا ازايتۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالار قابىلدانىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ورال قالاسىنىڭ اكىمدىگىنەن.
ەسكە سالايىق، بۇدان بۇرىن ورالدا قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار پوليگونى ورتەنگەنىن جازعان ەدىك.