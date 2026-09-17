دونەر وندىرۋشىلەرىنە 2027-جىلعا دەيىن جاڭا تالاپتار قويىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا ەت، شۇجىق ونىمدەرى مەن دونەر دايىنداۋعا جانە قاپتامادا كورسەتۋگە ءتيىس تالاپتار جاڭارتىلدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلايدى.
تۇركيانىڭ اۋىل جانە ورمان شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ەت ونىمدەرىنە قاتىستى جاڭا ستاندارتتاردى بەكىتتى. ءتيىستى ەرەجە رەسمي باسىلىمدا جاريالانىپ، كۇشىنە ەندى.
جاڭا ەرەجەگە سايكەس، ەت ونىمدەرىنىڭ قۇرامىن بايىتۋ ءۇشىن ەت، ءسۇت، جۇمىرتقا جانە يوگۋرتتان وزگە اقۋىز بەن ازوت كوزدەرىن پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى. بۇل تالاپ سۋدجۋك، پاستىرما جانە كاۆۋرما سياقتى ءداستۇرلى ەت ونىمدەرىنە دە قاتىستى.
جاڭا تالاپتار دونەرگە دە ەنگىزىلدى. ەندى وندىرۋشىلەر قاپتامادا ءونىمنىڭ دايىندالۋ ءتاسىلىن ناقتى كورسەتۋگە مىندەتتى. دونەردىڭ تۇتاس ەتتەن، ەت پەن تارتىلعان ەت قوسپاسىنان نەمەسە تەك تارتىلعان ەتتەن جاسالعانى جازىلۋى كەرەك. بۇل وزگەرىس تۇتىنۋشىعا ساتىپ الاتىن ءونىمىنىڭ قۇرامى مەن دايىندالۋ ەرەكشەلىگى تۋرالى ناقتى اقپارات الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەت ونىمدەرىنە قوسىلاتىن قوسپالارعا دا جاڭا تالاپ قويىلدى. وندىرۋشىلەر ءونىمنىڭ سالماعىن ارتتىرۋ ءۇشىن سويا، كراحمال جانە وسىعان ۇقساس كومپونەنتتەردى شامادان تىس پايدالانا المايدى. سونىمەن قاتار قۇس ەتىنەن جاسالعان دايىن قوسپالار مەن دونەردەگى ماي مولشەرى 20 پايىزدان 15 پايىزعا دەيىن قىسقارتىلدى.
تۇركيانىڭ اۋىل جانە ورمان شارۋاشىلىعى ءمينيسترى يبراحيم يۋماكلى جاڭا تالاپتار ەت ونىمدەرىنىڭ قۇرامىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاپ، ءداستۇرلى ونىمدەردىڭ ەرەكشەلىگىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، وندىرۋشىلەردىڭ ءونىم كولەمىن كوبەيتۋ ءۇشىن سويا مەن كراحمال قوسۋىنا جول بەرىلمەيدى. وسى تالاپتاردىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كاسىپورىنداردا تەكسەرۋ جالعاسا بەرەدى.
جاڭا تالاپتار كۇشىنە ەنگەنگە دەيىن جۇمىس ىستەپ كەلگەن كاسىپورىندارعا ءوندىرىسىن جاڭا ەرەجەلەرگە بەيىمدەۋ ءۇشىن وتپەلى كەزەڭ بەرىلدى. وسى ۋاقىت ىشىندە وندىرۋشىلەر ءوندىرىس پروتسەسىن جاڭارتىپ، ءونىم قۇرامىن بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستەندىرۋى قاجەت. كاسىپورىندار بۇل جۇمىستى 2027-جىلدىڭ 31-ناۋرىزىنا دەيىن اياقتاۋعا ءتيىس.
بۇعان دەيىن ەۋرووداق تۇركياعا ءداستۇرلى دونەرگە ەكسكليۋزيۆتى قۇقىق بەرۋدەن باس تارتقانىن حابارلاعان ەدىك.