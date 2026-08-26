وقۋلىقتارداعى قاجەتسىز تاقىرىپتاردى قىسقارتۋ كەرەك - اسقار جۇمادىلدايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ وقۋلىقتارىنداعى وقۋ ماتەريالدارىن قايتا قاراپ، وقۋشىعا قاجەتسىز تاقىرىپتاردى قىسقارتۋ كەرەك. بۇل تۋرالى عالىم- ماتەماتيك، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى اسقار جۇمادىلدايەۆ استانادا ءوتىپ جاتقان تامىز كونفەرەنتسياسى كۋلۋارىندا ايتتى.
عالىم ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ماسەلەسىنە دە توقتالدى جانە جي قولدانۋدىڭ ارتىقشىلىقتارىمەن قاتار، كەرى اسەرى دە بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جاساندى ينتەللەكت بىزگە كەرەك. الايدا ونىڭ جامان جاقتارى دا بار. قازىر بالالار ءۇي تاپسىرماسىن ورىندامايدى، ەسەپ شىعارمايدى، شىعارما جازبايدى، كىتاپ وقىمايدى. تاپسىرما بەرسەڭىز، ونى جاساندى ينتەللەكتىگە بەرىپ، دايىن جاۋابىن كوشىرىپ بەرە سالادى. بۇل دۇرىس ەمەس. وسىعان قارسى شارا تابۋىمىز كەرەك، - دەدى اسقار جۇمادىلدايەۆ تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.
ول مەكتەپتەگى بارلىق وقۋشىنى بىردەي ماماندىققا باعىتتاۋ مۇمكىن ەمەسىن، ءبىلىم مازمۇنىن وقۋشىنىڭ بولاشاق قاجەتتىلىگىنە قاراي قالىپتاستىرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- جۇرتتىڭ ءبارىن ماتەماتيك قىلا المايسىڭ. وقۋشىلاردىڭ از عانا بولىگى ماتەماتيكانى تەرەڭ مەڭگەرىپ، وسى باعىتقا بارادى، قالعانى باسقا كاسىپتى تاڭدايدى. سوندىقتان مەن نازار اۋداراتىن ەكى ۇلكەن ساباق بار. ولار - ءتىل جانە ماتەماتيكا. ەكەۋىنىڭ دە نەگىزگى مىندەتى - قۇرال بولۋ. ماتەماتيكا دا - قۇرال، ءتىل دە - قۇرال. وكىنىشكە قاراي، ءبىزدىڭ زيالى قاۋىم «ءتىل - قۇرال ەمەس، ءتىل باي، اۋەزدى» دەگەندى كوپ ايتادى. بۇل ماعان كەرەگى جوق. بۇل مامانداردىڭ وزىنەن باسقا ەشكىمگە كەرەك ەمەس. ەڭ باستىسى قۇرال دەپ قاراۋ كەرەك. ماتەماتيكادا دا، تىلدە دە كەرەك ەمەس تاقىرىپتار وتە كوپ. ونىڭ ءبارىن جۇيەگە كەلتىرۋ قاجەت، - دەدى اسقار جۇمادىلدايەۆ.
ايتا كەتەيىك، استانادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى باستالدى. وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 600 دەن استام ءبىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى قاتىستى.
قازاقستاندا 2019 -جىلدان بەرى 511 جاڭا اۋىل مەكتەبى سالىنعان.
ەلىمىزدە اۋىل مەن قالا وقۋشىلارى اراسىنداعى ءبىلىم الشاقتىعى 5 بالعا قىسقارعان.
سونداي-اق وقۋشىلاردىڭ مىنەز-قۇلىق مادەنيەتى جاڭا KPI ارقىلى باعالانادى.